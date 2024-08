Youssoufa Moukoko: Entscheidung wohl gefallen! Jetzt ist der BVB an der Reihe

Nach den heftigen Aussagen von Moukokos Berater hatte es sich bereits angedeutet, jetzt scheint ein Abgang des 19-Jährigen Fahrt aufzunehmen. Youssoufa Moukoko soll sich bereits mit einem Verein einig sein – und zwar mit Olympique Marseille.

Jetzt stehen die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Olympique Marseille an. Medienberichten zufolge geht es dabei um eine Leihe mit Kaufoption.

Youssoufa Moukoko vor Wechsel zu Marseille

Mit seinen Aussagen hat Patrick Williams, der Berater von Youssoufa Moukoko, unmissverständlich klargemacht, dass sein Schützling den BVB in diesem Sommer verlassen will. Man habe Versprechen nicht eingehalten und Moukoko zu wenig Spielzeit gegeben. Deshalb wolle er nun gehen (hier mehr dazu).

Und offenbar lässt Moukoko diesen Worten nun auch Taten folgen: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und Sky-Reporter Patrick Berger übereinstimmend berichten, hat sich der 19-Jährige mit dem französischen Erstligisten Olympique Marseille bereits geeinigt.

Nun stehen die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund den Franzosen an. Demnach habe es bereits erste Gespräche gegeben. Es soll um eine Leihe mit anschließender Kaufoption gehen. Geklärt werden müssen noch Details wie Leihgebühr und die Höhe der Kaufoption.

Moukoko bei Dortmund unzufrieden

Moukoko galt lange als Mega-Juwel bei Borussia Dortmund, feierte schon mit 16 Jahren sein Debüt in der Bundesliga. Der große Durchbruch blieb ihm in den letzten Jahren aber verwehrt. In der abgelaufenen Saison kam er auf 27 Einsätze und sechs Tore. Nur selten stand der 19-Jährige dabei in der Startelf.

Für die Ansprüche von Moukoko ist das aber offenbar zu wenig. Er will den nächsten Schritt machen und hat deshalb seinen Abgang forciert.