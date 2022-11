Youssoufa Moukoko zum FC Bayern München? Neuer wirbt um BVB-Juwel

Für Youssoufa Moukoko geht in diesen Tagen ein großer Traum in Erfüllung. Das BVB-Juwel, dass erst am Samstag (20. November) 18 Jahre alt wird, steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar.

Wie es nach der WM und nach der Spielzeit für Youssoufa Moukoko weitergeht, ist noch immer unklar. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Interessenten gibt es zu genüge und auch Manuel Neuer versucht jetzt offenbar schon Einfluss zu nehmen.

Youssoufa Moukoko: Zukunft von BVB-Juwel offen

FC Bayern München, FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Paris Saint-Germain – die europäischen Top-Klubs stehen Schlange bei Youssoufa Moukoko. Borussia Dortmund will sein Mega-Juwel unbedingt halten, hat ihm auch schon ein verbessertes Angebot gemacht. Noch immer lässt Moukoko den BVB aber warten.

Ein ablösefreier Abgang im nächsten Sommer würde den BVB schwer treffen. Was einen Abgang aber noch mal drei Stufen schlimmer machen würde, wäre ein Wechsel zum FC Bayern München. Dass eigene Top-Talent im Trikot des direkten Konkurrenten zu sehen, wäre für den BVB eine Horror-Vorstellung.

Bei der Nationalmannschaft äußerte sich Moukoko jetzt zu seiner Zukunft: „Wir sind hier nicht beim BVB, wir sind hier bei der Nationalmannschaft, bei einer WM. Ich werde mich sowieso am Ende entscheiden. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, will auch den Erfolg mit dem Trainer. Am Ende werdet ihr alle mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht.“ Der Stürmer lässt den BVB weiterhin zappeln.

Neuer: „Komm zu Bayern“

Und Manuel Neuer? Der nutzt die Chance gleich mal, um „Mouki“ zu umgarnen. Nach dem Moukoko die Frage zu seiner Zukunft beantwortete hatte, hörte man Neuer deutlich sagen: „Komm zu Bayern.“ Moukoko reagierte nur mit einem Lachen.

Der 20. November dürfte ein entscheidender Tag werden. Wenn Moukoko 18 Jahre alt ist, darf er eigenständig über seine Zukunft entscheiden und einen Vertrag unterschreiben. Spätestens nach der WM dürfte das Thema also richtig heiß werden.