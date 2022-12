Youssoufa Moukoko: Wendet sich das Blatt? DIESE Aussagen machen den BVB-Fans Hoffnung

Bereits seit einigen Wochen beherrscht Youssoufa Moukoko die Schlagzeilen bei Borussia Dortmund. Fast täglich gibt es neue Berichte und Spekulationen rund um die Zukunft des Sturm-Talents.

Nachdem es zuletzt geheißen hat, dass Youssoufa Moukoko seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wahrscheinlich nicht verlängern wird, sorgt der 18-Jährige in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Seine Aussagen könnten den BVB-Fans Hoffnung machen.

Youssoufa Moukoko macht BVB-Fans Hoffnung

In den letzten Tagen häuften sich die Medienberichte, dass Youssoufa Moukoko seinen Vertrag beim BVB nicht verlängern wird. Mehrere Medien in Deutschland, Spanien und auf der ganzen Welt schrieben, dass der 18-Jährige im Juni als freier Spieler verfügbar sein wird. Nun hat Moukoko mit Aussagen in den sozialen Netzwerken die Hoffnung der Fans, dass er seinen Vertrag verlängert, wieder aufleben lassen.

Auf Instagram postetet der Stürmer drei Storys, in denen er sich kurz vor dem Jahreswechsel an die BVB-Fans richtete und die vergangenen zwölf Monate Revue passieren ließ. „Es war eines der schönsten und erfolgreichsten Jahre für mich persönlich. Es gibt so viele Momente, die ich gerne wiederholen möchte. Ich werde noch härter an mir arbeiten, um wieder viele dieser Momente mit euch zu erleben. Danke für die ganze liebe Unterstützung. Liebe euch“, schreibt Moukoko unter anderem in dem sozialen Netzwerk zusammen mit einigen Herzen in schwarz und gelb. Seine Aussagen unterstreicht er mit Bildern von seinem Tor gegen den FC Bayern, von ihm beim Training und einem Torjubel von ihm. Anschießend fügte er an, dass er sich auf die Rückrunde mit den Fans freuen würde.

Youssoufa Moukoko: Fans fordern nun Verlängerung

Die Aussagen von Moukoko lassen durchaus Spielraum zur Interpretation übrig. Knappe fünf Monate, die sein Vertrag in Dortmund noch läuft, sind schließlich nicht sehr viel Zeit, um „wieder viele dieser Momente“ mit den Fans zu erleben. Damit er diese wirklich mit den Anhängern des Vereins erleben kann, bedürfte es eine Vertragsverlängerung. „Entweder hat er sich jetzt doch mal entschieden oder dieser Bilder werden ihm um je Ohren geworfen. Das geht auch nicht mehr unter jugendlicherem Leichtsinn durch“, meint so ein Fan auf Twitter.

„Wenn man nur sein Instagram kennen würde, dann würde man denken er hat lebenslänglich unterschrieben“, meint eine andere Anhängerin auf der Plattform mit dem blauen Vogel zu den Posts des Stürmers in den sozialen Netzwerken. Aufgrund seines Posts fordern andere Fans aber auch endlich die Unterschrift des 18-Jährigen: „Er soll endlich Taten sprechen lassen“. Eventuell lässt Moukoko seinen Worten ja schon kurz nach dem Jahreswechsel entsprechende Taten folgen.