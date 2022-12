Youssoufa Moukoko: Laut Bericht – BVB-Juwel soll Lewandowski beerben

In den letzten Wochen war Youssoufa Moukoko das bestimmende Thema bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus und noch immer ist nicht klar, wie die Zukunft des Stürmers aussehen wird.

Mehrere europäische Top-Klubs sollen nun an Youssoufa Moukoko interessiert sein und auf eine Verpflichtung des 18-Jährigen schielen. Mit dabei: der FC Barcelona. Dort könnte er Robert Lewandowski beerben.

Youssoufa Moukoko im Visier des FC Barcelona

Wie das spanische Portal „El Nacional“ berichtet, soll der FC Barcelona weiterhin an einer Verpflichtung von Youssoufa Moukoko interessiert sein. Sportchef Mateu Almamy und Präsident Joan Laporte sollen den BVB-Star als den Spieler ausgemacht haben, der in den kommenden Jahren Robert Lewandowski ersetzen soll.

Auch wenn Lewandowski erst im letzten Sommer für 45 Millionen Euro vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt ist, beschäftigen sich die Katalanen mit der Verpflichtung eines zweiten Stürmers.

Wird Youssoufa Moukoko der Lewandowski-Nachfolger?

Die Gedankenspiele der Barca-Verantwortlichen haben zwei Gründe. Zum einen wird Lewandowski im kommenden Sommer 35 Jahre alt, weshalb man die Frage stellen muss wie lange der Pole noch auf internationalem Top-Niveau spielen kann. Zum anderen ist Lewandowski derzeit der einzige echte Mittelstürmer im Kader der Katalanen. Sollte „Lewa“ also mal verletzt ausfallen, hätte Barcelona keinen Ersatz für ihn.

Mehr News:

Neben dem FC Barcelona sollen Gerüchten zufolge auch noch weitere Top-Klubs am BVB-Stürmer interessiert sein, so auch der FC Chelsea, Manchester United, der FC Liverpool oder auch Paris St. Germain. Auch eine Verlängerung des Vertrages bei den Dortmundern ist allerdings noch nicht vollends vom Tisch. Die kommenden Wochen und Monate dürften also spannend werden, was die Zukunft Moukokos betrifft.