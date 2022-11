Wolfsburg – Dortmund: Fans reiben sich die Augen – mit IHM hat niemand gerechnet

Schon die gesamte Hinrunde begleitet den BVB eine Verletzungsseuche. Für Wolfsburg – Dortmund musste Trainer Edin Terzic einmal mehr alles zusammenkratzen, was helfen kann.

Dabei zauberte der BVB-Trainer einen Namen aus dem Hut, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Erstmals in seiner Karriere stand bei Wolfsburg – Dortmund Marco Pasalic in der Bundesliga im Kader.

Wolfsburg – Dortmund: Terzic zaubert No-Name aus dem Hut

Den meisten Fans der Schwarzgelben dürfte dieser Name nicht viel sagen. Marco Pasalic kam 2021 zum BVB, hat sich nach einer Seuchensaison mit mehreren schweren Verletzungen in dieser Spielzeit bei der U23 in der 3. Liga zur Stammkraft gemausert.

Nur Wochen nach seinem Wechsel zum BVB ging für den in Karlsruhe geborenen Kroaten ein Traum in Erfüllung. Im Supercup 2021 stand er gegen Bayern München nicht nur im Kader, sondern durfte sogar 13 Minuten spielen. Jedoch: Es blieb der letzte Einsatz und sogar die letzte Kadernominierung.

Bis jetzt. Bei Wolfsburg – Dortmund stand der 22-Jährige plötzlich wieder im Profi-Kader. Terzic reagierte damit auf die Verletztenmisere, die vor allem die Außenverteidiger-Positionen schwer gebeutelt hat. Als Rechtsverteidiger ersetzt Pasalic die Langzeitverletzten Thomas Meunier (Jochbeinbruch), Mateu Morey (Knie-OP) und Marius Wolf (Gleichgewichtsstörungen).