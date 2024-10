Wolfsburg – Borussia Dortmund: Auch das noch! Sahin bleibt vor Krisen-Pokalspiel nichts erspart

Der BVB schlittert in die Krise. Nun steht mit dem Pokalspiel Wolfsburg – Borussia Dortmund eine ganz entscheidende Partie an. Wende oder Knall – das Ergebnis am Dienstagabend (20.45 Uhr) wird die Stimmung in den nächsten Wochen und Monaten maßgeblich beeinflussen.

Ausgerechnet vor diesem Spiel plagen Trainer Nuri Sahin fast schon absurde Verletzungssorgen. Das schon vorher prallgefüllte Lazarett wird vor Wolfsburg – Borussia Dortmund noch größer – und die Not damit auch.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: Sahin in großer Not

Nuri Sahin muss dieses Spiel gewinnen, sonst stehen dem neuen Trainer schon kurz nach seinem Start ganz unschöne Wochen ins Haus. Der kriselnde BVB gegen kriselnde Wolfsburger, eins der schlechtesten Heimteams der Bundesliga empfängt eins der schlechtesten Auswärtsteams. Und am Ende wird es einen Sieger geben müssen – und einer fliegt aus dem Pokal.

+++ Borussia Dortmund: Sahin hat genug! Can-Kritik lässt ihn deutlich werden +++

Das Letzte, was Sahin vor diesem so wichtigen Spiel gebrauchen kann, sind Verletzungssorgen. Doch die haben den BVB richtig hart getroffen und werden nun sogar noch schlimmer. Karim Adeyemi, Julien Duranville, Giovanni Reyna, Yan Couto und Niklas Süle – alle fehlten schon in Augsburg (1:2) und werden auch für das Zweitrunden-Pokalspiel nicht wieder fit. Stattdessen gibt es die nächsten schlechten Nachrichten aus dem Lazarett.

Personalsituation verschärft sich weiter

Auch Julian Ryerson wird in Wolfsburg wohl fehlen. Am Tag vor der Partie wird es noch diagnostische Untersuchungen geben. Sahin aber stellt klar: „Bei ihm habe ich keine große Hoffnung.“ In Augsburg musste er den Norweger nach 68 Minuten verletzungsbedingt auswechseln. Auch Marcel Sabitzer und Waldemar Anton mussten angeschlagen runter – und wackeln für Wolfsburg.

„Bei ihnen zählt jetzt jede Stunde“, verrät der BVB-Trainer vor Wolfsburg – Borussia Dortmund. „Beiden geht es schon ein bisschen besser. Es wird aber erst kurz vor Anstoß klar, ob sie spielen können oder nicht.“ Immer heftigere Verletzungssorgen bei Schwarzgelb. Und das zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt.

Mehr News:

Bei Wolfsburg – Dortmund wird Sahin unweigerlich (wieder) auf Talente aus U19 und U23 zurückgreifen müssen. Was anderes gibt der dünne Kader derzeit nicht mehr.