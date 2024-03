Werder Bremen – Borussia Dortmund: Die Wende? DIESE Leistung macht allen Fans Hoffnung

Er kann es also doch noch! Der Auftritt von Jadon Sancho bei Werder Bremen gegen Borussia Dortmund versetzte die Fans in alte Zeiten. Während seiner Hochphase beim BVB war Sancho vor allem für Hochgeschwindigkeits-Dribblings und Torgefahr bekannt.

All das kam ihm in den letzten Jahren allerdings abhanden. Auch seit seiner Rückkehr ins Ruhrgebiet tut er sich noch schwer. War sein Genie-Streich bei Werder Bremen – Borussia Dortmund der Befreiungsschlag?

Werder Bremen – Borussia Dortmund: Zaubertor von Sancho

Die Fans der Schwarz-Gelben waren an diesem Samstagabend bereits mit einem Zaubertor verwöhnt worden. Donyell Malen hatte seine Mannschaft mit einem Fallrückzieher in Führung gebracht. Kurz darauf schlug der große Moment von Jadon Sancho.

Dem Briten war in den letzten Wochen anzumerken, dass er länger nicht mehr auf höchstem Niveau gespielt hatte. In manch einem Spiel wirkte er wie ein Fremdkörper im Dortmunder Spiel. Nicht so in der 38. Minute bei Werder Bremen gegen Borussia Dortmund.

Bei einem Konter setzte Julian Brandt den Flügelflitzer auf links in Szene. Sancho nahm Tempo auf und vernaschte seinen Gegenspieler auf der Außenbahn spielend leicht. Mit jeder Menge Tempo drang er in den Strafraum ein und verwandelte den Ball eiskalt ins kurze Eck.

Die Wende für Sancho?

Während der Jubel bei den Fans angesichts der Aktion riesig war, wusste der Torschütze gar nicht so recht wohin mit seinen Gefühlen. Sancho drehte nach seinem ersten Bundesliga-Tor seit gut drei Jahren ab, ließ sich von seinen Mitspielern beglückwünschen. Exzessiv jubelte er selbst allerdings nicht – die Zuschauer vor dem TV dagegen schon.

„Dieses Tor gönne ich Jadon Sancho so sehr. Das macht mich so glücklich“, kommentierte ein Fan auf „X“. „Das war der Sancho wie wir ihn von früher kennen. Weiter so!“, meinte ein anderer. „Mega stark. Das war sowas von nötig“, befand ein Dritter.

Alle hoffen jetzt, dass es für den 23-Jährigen ein Wendepunkt sein kann. Seit seinem Wechsel zu Manchester United ging es für ihn schließlich nur bergab. Dass er sein Talent aber nicht verloren hat, beweist sein Tor bei Werder Bremen – Borussia Dortmund.