VfL Bochum – Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen! DFB macht es offiziell

Derbytime in der Fußball-Bundesliga! Es ist längst nicht so spektakulär und aufregend wie das „Mutter aller Derbys“ mit dem FC Schalke 04, dennoch wird es auch bei der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund am Samstag (15. Februar, 15.30 Uhr) heiß hergehen.

Nach dem Erfolg in der Champions League will Borussia Dortmund auch in der Bundesliga einen wichtigen Sieg einfahren. Gegen Schlusslicht VfL Bochum wird es aber keine einfache Aufgabe, das zeigte schon das Hinspiel. Vor der Partie hat der DFB verkündet, welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird.

VfL Bochum – Borussia Dortmund: DFB-Entscheidung offiziell

Auf ihn werden bei der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund viele Blicke gerichtet sein. Schiedsrichter Harm Osmers wird das kleine Derby am 22. Bundesliga-Spieltag leiten, das hat der DFB offiziell verkündet.

Eigentlich hat der BVB aktuell eine gute Serie mit dem Unparteiischen. In den letzten fünf Spielen gab es unter seiner Leitung drei Siege, nur zwei Partien endeten unentschieden. Das letzte Mal, als Osmers ein Spiel der Schwarzgelben pfiff, war am 14. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (1:1). Dennoch gab es in den Spielen mit BVB-Beteiligung auch einige strittige Szenen, die die Fans wüten ließen.

Premiere im Derby

Am Samstag wird aber Osmers auch eine Premiere erleben. Es ist nämlich das erste Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund, das er pfeifen wird. Auch das große Derby gegen Schalke 04 hat er bislang noch nicht leiten dürfen.

Die Osmers-Bilanz in den BVB-Spielen ist dabei deutlich positiver, als es bei den Bochumern der Fall ist. 17 Pflichtspiele leitete Osmers, zehnmal ging Dortmund als Sieger vom Platz, vier Spiele endeten Remis und nur drei Niederlagen gab es für die Schwarzgelben.

Der VfL Bochum konnte nur drei Partien unter der Leitung von Osmers gewinnen, verlor fünf Spiele und beendete vier Spiele mit einem Unentschieden. Wie es wohl am Samstag ausgehen wird? Übrigens: Die drei letzten Bundesliga-Derbys in Bochum endeten allesamt mit einem 1:1-Unentschieden.