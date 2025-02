Borussia Dortmund jubelt in Lissabon! DAS ist Kovac besonders wichtig

Das tut gut! Borussia Dortmund konnte nach der großen Enttäuschung in der Bundesliga nun in der Champions League einen großen Befreiungsschlag landen. Im Playoff-Hinspiel gewann der BVB dank einer starken zweiten Halbzeit mit 3:0 bei Sporting Lissabon.

Auch für Niko Kovac ist es ein großer Abend gewesen. Der Neu-Trainer feierte den ersten Sieg mit Borussia Dortmund. Für den Coach ist nach dem Spiel besonders eine Sache wichtig gewesen: Darüber wird sich auch Keeper Gregor Kobel freuen.

Borussia Dortmund: Wichtiger Sieg in Lissabon

Gelingt jetzt die Wende bei Borussia Dortmund? Die ersten 45 Minuten sahen gegen Sporting Lissabon gar nicht gut aus. Der BVB war zu passiv, zu harmlos und ließ zu viele Torschüsse zu. Dass es torlos in die Kabine ging, war die erste große Überraschung des Abends. Die Zweite folgte nach dem Seitenwechsel.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Leidenszeit vorbei! BVB-Star in Lissabon der gefeierte Held

Die Dortmunder wurden immer besser und souveräner. Serhou Guirassy erzielte per Kopf das 1:0 und bereitete wenig später den zweiten Treffer von Pascal Groß vor. Den Schlusspunkt setzte Karim Adeyemi in der Schlussphase mit dem 3:0-Endstand . Ein rundum perfekter Abend für den Revierklub.

Cheftrainer Niko Kovac konnte nach der 1:2-Niederlage in der Bundesliga jetzt den ersten Sieg holen. Was dem Coach neben dem Erfolg besonders wichtig war: Endlich eine Partie ohne Gegentor beendet.

Kovac freut sich über Sieg ohne Gegentor

„Heute haben wir zu null gespielt, das freut mich vor allem für Gregor (Kobel, Anm. d. Red.). Er hat schon lange nicht mehr zu null gespielt. Das ist auch wichtig: Nicht nur das Spiel vorne zu entscheiden, sondern hinten auch die Null zu halten“, sagte der Coach von Borussia Dortmund nach dem Spiel am Mikrofon von Amazon Prime Video.

Mehr Nachrichten für dich:

Tatsächlich ist es schon eine Weile her, seitdem Kobel ohne Gegentor blieb. Am 27. November war es beim 3:0-Sieg in Zagreb der Fall gewesen. Das wird dem Schweizer Tormann sicherlich auch erleichtern, dass er sich zum einen auf seine Vordermänner, aber auch auf die Latte verlassen darf. Denn gegen Lissabon hatte der BVB mächtig Glück – wie so häufig in dieser Saison.