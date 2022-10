Union Berlin – Borussia Dortmund: Schlag ins Gesicht! BVB lässt Fans verzweifeln

Der BVB hat seit einigen Jahren ein sehr unglückliches Talent: Immer wenn es den Anschein macht, als könne man endlich um die Meisterschaft mitspielen, setzt es einen bitteren Dämpfer. Bei Union Berlin – Borussia Dortmund bekam man das wieder eindrucksvoll zu sehen.

Gegen Union Berlin kassierte Borussia Dortmund den nächsten Schlag ins Gesicht. Von der Meisterschaft will nach dem Ergebnis und vor allem der schwachen Leistung bei den Fans des BVB niemand mehr reden.

Union Berlin – Borussia Dortmund: Rückschlag für den BVB

Frühes Gegentor nach Kobel-Bock – kann passieren. Was danach passierte, konnten die Fans von Borussia Dortmund aber nicht akzeptieren. Der BVB legte eine schwache Leistung an den Tag, war Union Berlin deutlich unterlegen und kassierte schnell das 0:2.

Fehlender Wille, mangelhaftes Zweikampfverhalten und keine Offensiv-Power – den Fans missfiel der Auftritt ihrer Stars. Sie machten im Netz ihrem Unmut Luft. Hier einige Reaktionen:

„Ist es ein Armutszeugniss, dass Süle mehr offensive Ansätze gezeigt hat als der Rest der Mannschaft?“

„Schon ein bisschen zum Fremdschämen heute.“

„Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne scheint für mich das ganze Jahr. Ich bin Profi von Borussia! Peinlich.“

„Union ist dem 3:0 sowas von näher als wir dem Anschlusstreffer. Es ist traurig und es scheint als wäre es der ‚Mannschaft‘ absolut egal.“

„Jungs, schlagt mal folgendes Wort im Duden nach: B. E. W. E. G. U. N. G. Sowas lauffaules habe ich lange nicht mehr gesehen.“

„Dafür spielen wir heute endlich mal absolut zwei gleich lonstante Halbzeiten. Nämlich beide scheiße.“

„Ich würde mal unterstellen, dass der BVB einfach nicht mehr abrufen kann. Taktisch wie spielerisch ist das seit dem 1. Spieltag eigentlich ein einziges Defizit. Und so ehrlich muss man auch sein, sie haben ja nicht mal den Ansatz zu zeigen, dass sie wollen. Kein Torschuss!“

„Wie man sich jedes Wochenende auf das Spiel freut. Und wie man immer hofft, dass man nicht enttäuscht wird. Aber defensiv sind sich einige einfach zu schade und offensiv sieht man kein Konzept. Was genau wird denn da trainiert und besprochen? Wochenende mal wieder am Arsch.“

„Man man man, der BVB mal wieder. Jede Saison der große Umbruch. Leistungsträger gehen und für viel Geld werden durchschnittliche Spieler gekauft. Verbindliche hohe Ziele gibt’s keine. Ehrgeiz scheint dort nicht vorhanden zu sein. Außenbahnspieler werden nicht geholt.“

Nach der tollen Aufholjagd gegen den FC Bayern München hatten die Fans von Borussia Dortmund auf den Durchbruch gehofft. Gegen Union Berlin sollte nun eigentlich der nächste Schritt gemacht werden, aber der BVB hat es wieder einmal geschafft, die große Chance zu verspielen – wie so häufig in den vergangenen Jahren. Und ja, auch die so ungebliebte Mentalitätsfrage dürfte nach diesem Auftritt wieder aufkommen.