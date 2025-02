Sporting Lissabon – Borussia Dortmund: Sorgen um Gyökeres! Droht ein bitterer Ausfall?

Nach der Bundesliga geht es für Borussia Dortmund in der Champions League weiter! Da der BVB sich nicht direkt für das Achtelfinale qualifiziert hat, muss das Ticket nun in den Playoffs gebucht werden. Dort wartet im Hinspiel nun Sporting Lissabon (11. Februar, 21 Uhr).

Beim portugiesischen Top-Klub gibt es aber große Sorgen – und das ausgerechnet um den besten Stürmer: Viktor Gyökeres ist der Shootingstar des Jahres und bei Sporting Lissabon kaum zu ersetzen. Der Torjäger war zuletzt angeschlagen. Wird er gegen Borussia Dortmund ausfallen?

Sporting Lissabon ohne Gyökeres gegen Borussia Dortmund?

Bei IHM muss Borussia Dortmund aber so was von aufpassen! 34 Tore in 34 Spielen erzielte Viktor Gyökeres in dieser Saison für Sporting Lissabon. Der ehemalige Stürmer des FC St. Pauli ist beim Top-Klub so richtig in Fahrt gekommen. Doppelpacks, Hattricks oder sogar Viererpacks sind ihm in dieser Spielzeit gelungen. Manchester City schoss er beim 4:1-Sieg mit seinen drei Toren fast schon im Alleingang ab.

Kein Wunder, dass viele Spitzenvereine schon angefragt haben, ihn im Sommer zu verpflichten. Beim BVB wird man eher darauf hoffen, dass er im Playoff-Hinspiel nicht so trifft, wie es in dieser Saison so oft der Fall war. Doch wird Gyökeres überhaupt auflaufen können?

Seit Kurzem hat Gyökeres nämlich Oberschenkelprobleme, die ihn auch schon zu einer Spielpause gezwungen haben. Am vergangenen Wochenende wurde er beim Top-Spiel gegen den FC Porto (1:1) 22 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Wird er auch in der Champions League jetzt ausfallen?

Trainer klärt über Gyökeres auf

Die Sorge der Fans von Sporting Lissabon ist groß. Vor dem Duell gegen Borussia Dortmund hat sich Trainer Rui Silva zum Top-Torjäger geäußert: „Gyökeres ist ein sehr wichtiger Spieler, ein geborener Torjäger. Ich hoffe, dass Gyökeres wieder bei 100 Prozent ist , damit er uns helfen kann.“

Der schwedische Nationalspieler wird zwar gegen den BVB im Kader stehen, doch ob er von Beginn an auflaufen wird, ist noch unklar. Erst kurz vor Spielbeginn wird sich das zeigen, so Silva. Ein Ausfall wäre mehr als nur bitter für Sporting. Sein möglicher Ersatz wäre Conrad Harder, der in den vergangenen drei Spielen in Abwesenheit von Gyökeres zwei Tore erzielte und einen Treffer auflegte.

Auch in Dortmund weiß man um die Qualitäten von Gyökeres. „Er hat sich fantastisch entwickelt. Wir müssen versuchen, ihn auszuschalten – aber auch er spielt nicht alleine. Er hat richtig gute Mitspieler“, so Niko Kovac. Kapitän Emre Can sagt, wie der BVB ihn stoppen wird: „Wir müssen ihn im Verbund verteidigen. Wir werden alles reinhauen.“