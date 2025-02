Borussia Dortmund: Star-Ausfall! Für Kovac kommt es knüppeldick

Die Wende konnte Neu-Trainer Niko Kovac bei Borussia Dortmund noch nicht einleiten. Gegen den VfB Stuttgart setzte es eine bittere 1:2-Niederlage. Zu allem Überfluss gibt es jetzt auch noch schlechte Nachrichten für den BVB.

In der Champions League muss Borussia Dortmund nämlich ohne einen Star-Spieler auskommen. Er ist für das Playoff-Hinspiel gegen Sporting Lissabon nicht mit der Mannschaft mitgereist. Kovac muss sich etwas einfallen lassen.

Borussia Dortmund in Lissabon ohne Star!

Ohne Ramy Bensebaini geht es für Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon. Der Algerier, der in der laufenden Bundesliga- und Champions-League-Saison stets zur Stammkraft gehörte, ist nicht nach Portugal gereist, das hat der BVB verkündet. Der 29-Jährige wird wegen einer Muskelverhärtung fehlen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nach Transfer-Chaos – Cherki sorgt in Lyon für einen Knall

Wie lange Bensebaini ausfällt, ist unklar. Gut möglich, dass er schon am Wochenende für das Duell gegen den VfL Bochum (15. Februar, 15.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht. In Lissabon muss Niko Kovac allerdings in der Abwehr umstellen.

Es ist gut möglich, dass Julian Ryerson auf die Bensebaini-Position rücken wird. Dafür wird dann Yan Couto auf der rechten Abwehrseite spielen. Allerdings könnte Kovac mit einem anderen Neuzugang auch etwas wagen.

Svensson vor Startelf-Debüt?

Am vergangenen Wochenende durfte der im Winter verpflichtete Daniel Svensson schon seine ersten Minuten im Trikot von Borussia Dortmund sammeln. Ob Kovac ihn jetzt für Ryerson direkt von Beginn an spielen lässt, ist unklar. Allerdings ist der Schwede eine Option für diese Position.

Mehr Nachrichten für dich:

Gute Nachrichten gibt es für Kovac aber auch. Niklas Süle stand gegen Stuttgart bereits im Kader, nun kehrt der zuletzt in der Liga gesperrte Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung zurück. Auch der andere Neuzugang Carney Chukwuemeka, der am Wochenende verletzungsbedingt (Schlag aufs Knie) fehlte, ist wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Anders als Bensebaini war der 21-Jährige beim Abschlusstraining dabei und wird aller Voraussicht nach auch im Kader für das Auswärtsspiel in Lissabon stehen.