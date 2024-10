Serhou Guirassy meldet sich mit Hammer zurück – BVB-Fans reiben sich die Hände

Bei Borussia Dortmund hat er bereits angedeutet, was er kann. Jetzt hat Serhou Guirassy bei der Nationalmannschaft noch einen draufgesetzt. Beim 4:1-Sieg gegen Äthiopien avancierte er zum Spieler des Spiels.

Mit einem lupenreinen Hattrick schoss er Guinea zum ersten Sieg in der Afrika-Cup-Qualifikation. Da werden auch die Fans von Borussia Dortmund hellhörig. Diesen Serhou Guirassy wollen die Fans auch beim BVB sehen.

Serhou Guirassy ballert Guinea zum Sieg

Wegen einer Knieverletzung verpasste Guirassy die Vorbereitung und den Saisonstart. Erst Mitte September konnte BVB-Neuzugang ins Spielgeschehen eingreifen. Mit drei Treffern in der Bundesliga und drei Toren in der Champions League deutete er bereits an, worauf sich die Dortmunder in Zukunft noch freuen dürfen.

Bei der Nationalmannschaft erlebte er nun aber die komplette Leistungsexplosion. In der Afrika-Cup-Qualifikation erzielte er in 29 Minuten drei Tore. Ein lupenreiner Hattrick. In der 18. Minute schlug Guirassy zum ersten Mal zu. Nachdem er zuvor im Strafraum zu Fall gebracht wurde, trat er selbst zum Elfmeter an und verwandelte sicher.

Guirassy lässt Guinea hoffen

In der 37. Minute konnte Guirassy den zweiten Treffer nachlegen. Nach einem langen Ball lief er allein auf Äthiopiens Keeper Habtamu zu und schob die Kugel gekonnt an ihm vorbei ins Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte Guirassy dann endgültig den Deckel drauf. Fast identisch wie beim 2:0 enteilte er seinen Gegenspielern und brachte den Ball sicher im Netz unter.

Am Ende gewann Guinea mit 4:1. Damit bescherte Guirassy seinem Land den ersten Sieg in der Afrika-Cup-Qualifikation. Die ersten beiden Spiele hatte Guinea ohne Guirassy noch verloren. Weiter geht’s mit dem Rückspiel gegen Äthiopien am Dienstag (15. Oktober).