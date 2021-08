SC Freiburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Haaland-Zauber bleibt aus – BVB kassiert die erste Niederlage der Saison

Am 2. Spieltag der Bundesliga heißt die Partie im Breisgau: SC Freiburg – Borussia Dortmund.

Nach der Pleite im Supercup trifft Borussia Dortmund auf den SC Freiburg. Dort will der BVB den Trend vom 1. Bundesliga-Spieltag fortsetzen.

SC Freiburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Alle Informationen zur Begegnung SC Freiburg – Borussia Dortmund findest du hier bei uns im Live-Ticker!

SC Freiburg – Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Grifo (6.), 2:0 Stallai (53.); 2:1 ET Keitel (59.)

Spielinfo

Anstoß: Samstag 15.30 Uhr

Ort: Dreisamstadion (Freiburg)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Freiburg: Flekken - Günter, Lienhart, N. Schlotterbeck, Schmid - Grifo, Höfler, Keitel, Sallai - Höler, Joeng

Dortmund: Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Bellingham, Dahoud, Reyna - Malen, Reus, Haaland

90.+4 Minute: Das war's! Freiburg schlägt Borussia Dortmund zuhause.

90. Minute: Beim 2. Spieltag ist bislang nicht viel vom Haaland-Zauber zu sehen. Auch bei dem Freistoß von Brandt fliegt der Ball an dem 1,94 Meter-Mann vorbei.

86. Minute: Maximilian Eggestein ist der jüngste Neueinkauf des FC Freiburg und darf für die letzten Minuten nochmal ran.

79. Minute: Rose wechselt gleich drei Mal. Hummels, Can und Moukoko kommen.

78. Minute: Der BVB geht jetzt immer mehr Risiko ein. Dadurch wird der Gegner immer wieder zu gefährlichen Kontern eingeladen. Doch noch steht es weiterhin 2:1.

70. Minute: Julian Brandt darf nach seiner Corona-Infektion wieder den Platz betreten. In der Vorbereitung präsentierte er sich bestens in Form. Mal sehen, ob er noch was am Endstand machen kann.

68. Minute: Unfassbar! So einen Ball macht Erling Haaland normalerweise im Schlaf. Ein langer Ball landet bei dem Norweger und die Ballannahme sitzt wie immer perfekt. Anders dann beim Abschluss. Er hat den Ball auf seinem starken linken Fuß und haut das Leder weit übers Tor.

64. Minute: Mit Blick auf die Live-Tabelle steht der FC Freiburg derzeit auf Platz 1. Dortmund rutscht dagegen auf Platz vier für den Moment.

59. Minute: Toooooooooooooooor für Dortmund!

Der BVB ist wieder im Geschäft. Und zwar durch einen Treffer eines Freiburgers. Keitel versucht die scharfe Hereingabe von Reyna zu verhindern, und lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor.

56. Minute: Malen kommt zu einer Topchance! Der Neuzugang ist bereits an Flekken vorbei, doch dann verdribbelt er sich und verpasst den Moment zum Torabschluss.

53. Minute: Toooooooooooor für Freiburg!

Ausgekontert! Sallai erhöht auf 2:0. Dortmund verliert den Ball im Mittelfeld und die Freiburger setzen zum Konter an. Über Jeong und Höler landet die Kugel bei Sallai im Strafraum und die Dortmunder stehen mit dem Rücken zur Wand.

47. Minute: Reyna nimmt aus der eigenen Hälfte heraus Fahrt auf und dribbelt sich bis in den gegnerischen Strafraum. Danach ist Ende und es gibt Ecke.

46. Minute: Weiter geht's. Beide Mannschaften haben keine weiteren Veränderungen vorgenommen.

45.+2 Minute: Grifo bleibt einziger Torschütze in der ersten Halbzeit. Jetzt geht es erstmal ab in die Kabinen.

44. Minute: Kurz vor der Pause haben sich die Freiburger komplett in die eigene Hälfte zurückgezogen. Offensichtlich will man den Führungstreffer in die Halbzeit retten.

38. Minute: Der noch in der Pressekonferenz von Marco Rose in den höchsten Tönen gelobte Nico Schulz verlässt bereits vor der Pause den Platz. Für ihn kommt der lange Zeit angeschlagene Raphael Guerreiro.

33. Minute: Jeong hat das 2:0 auf dem Fuß und vergibt meterweit ins Aus. Günter spielt einen perfekt Pass in den Strafraum und die Dortmunder segeln dran vorbei, aber auch Jeong kann keinen Profit schlagen.

32. Minute: Pfostentreffer von Bellingham

Reyna schießt eine Ecke und Bellingham köpft das Ding an den Pfosten. Das wäre fast der Ausgleich gewesen!

26. Minute: Freiburg tritt mutig auf und läuft immer wieder mit Tempo an. Die aus der Not heraus zusammengebastelte Defensive vom BVB hat schon in den ersten 30 Minuten viel zu tun.

19. Minute: Malen erwischt Lienhart unglücklich im Gesicht. Schiedsrichter Robert Schröder zeigt Gelb. Marco Rose regt sich fürchterlich auf und versteht die Entscheidung nicht.

18. Minute: Im Supercup hatten die Bayern ganz offensichtlich die rechte Seite von Felix Passlack als Schwachstelle ausgemacht. Trainer Marco Rose gibt ihm gegen Freiburg jedoch nochmal eine Chance.

11. Minute: Den muss er doch machen?! Jude Bellingham dribbelt sich an drei, vier Freiburgern vorbei, doch im Duell mit Flekken scheitert er.

6. Minute: Tooooooooooooooooor für Freiburg!

Freistoß-Tor für Freiburg! Grifo haut einen Freistoß aus 30 Metern unhaltbar unter den Gibel.

15.30 Uhr: Los geht's! Der Ball rollt im Dreisamstadion.

15.28 Uhr: Auch vor dieser Partie erheben sich Spieler und Fans, um der Fußball-Legende Gerd Müller zu gedenken.

15.15 Uhr: Der BVB geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den SC Freiburg. Doch viele Spieler vom BVB haben auch noch das kräftezehrende Supercup-Spiel gegen den FC Bayern München in den Beinen.

15.00 Uhr: Die Aufstellungen sind da und es gibt eine Überraschung bei den Dortmundern. Donyell Malen kommt zu seinem Startelf-Debüt.

Der SC Freiburg muss den Ausfall von Gulde kompensieren. Für ihn kommt Sallai ins Spiel. Auch das System pass Trainer Christian Streich an. Von einer Dreierkette geht es zur Viererkette.

13.44 Uhr: Bei der Pressekonferenz gab Marco Rose bereits einen kleinen Einblick bezüglich der Aufstellung. „Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Axel Witsel wieder in der Innenverteidigung stehen“, sagte er. Der Belgier findet sich sonst im Mittelfeld wieder, musste aufgrund der Ausfälle jedoch in der Abwehr aushelfen.

11.56 Uhr: In Freiburg könnte dem BVB etwas historisches gelingen. Sollten die Schwarzgelben siegen, dann hätten sie neun Bundesliga-Siege in Folge und würden damit den alten Vereinsrekord von acht Siegen schlagen.

Dienstag, 21. August, 9.10 Uhr: Guten Morgen an alle Fußball-Fans. Das Warten hat ein Ende. Heute will sich Borussia Dortmund die ersten Auswärtspunkte holen. Gelingt dem BVB wieder so ein Tor-Spektakel oder kann der SC Freiburg dagegen halten?

22.43 Uhr: Das erste Spiel des 2. Spieltags ist vorbei. RB Leipzig gewinnt deutlich mit 4:0 gegen den VfB Stuttgart.

19.22 Uhr: Wie die "Ruhr Nachrichten" am Freitagabend berichten, sind Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerreiro und Julian Brandt mit nach Freiburg gereist. Thomas Meunier muss nach seiner Corona-Erkrankung nochmal pausieren. Ebenfalls nicht dabei sind: Steffen Tigges, Ansgar Knauff und Antonios Papadopoulos.

Dafür ist laut Bericht Thomas Delaney mit an Bord gegangen. Der Däne soll kurz vor einem Wechsel nach Sevilla stehen, offenbar sind die Verhandlungen aber noch nicht soweit, dass er auf das BVB-Spiel verzichten würde.

17.42 Uhr: Ein großes Fragezeichen steht hinter Thomas Delaney. Reist der Däne noch mit nach Freiburg oder steigt er gleich in den Flieger nach Spanien. Sein Abgang zum FC Sevilla steht laut Medienberichten kurz bevor. Was Marco Rose dazu sagt, erfährst du hier!

16.04 Uhr: Beim BVB konnten sich in den ersten Wochen ein Spieler in den Fokus spielen, der eigentlich schon auf der Abschussliste stand. Marco Rose ist von IHM begeistert!

14.11 Uhr: Vor der anstehenden Aufgabe hat Marco Rose großen Respekt: „Ich habe großen Respekt vor Christian Streich und dem, was sich die Freiburger in den vergangenen Jahren erarbeitet haben. Sie glauben immer an sich - auch gegen große Gegner. Das macht es für uns unangenehm.“

12.25 Uhr: Mit Mats Hummels, Emre Can, Julian Brandt, Raphael Guerreiro und Thomas Meunier stehen gleich fünf zuletzt schmerzlich vermisste Profis vor einem Comeback. „Wir haben ein paar Jungs, die kurz davor sind, wieder eine Option zu werden - auch wenn sie bisher wenig Trainingseinheiten hatten“, so Marco Rose. Ein Startelf-Einsatz gilt als unwahrscheinlich. Wer mit nach Freiburg fährt, entscheidet Rose erst nach dem Abschlusstraining.

10.52 Uhr: Gegner Freiburg besiegte im Pokal die Würzburger Kickers mit 1:0. Beim Auftakt auf der Alm scheiterte die Truppe von Trainer Christian Streich an dem überragenden Arminia-Keeper Stefan Ortega und musste sich mit einem 0:0 zufriedengeben.

10.45 Uhr: Borussia Dortmund musste nach einem starken Auftakt unter der Woche den ersten Dämpfer einstecken. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg im Pokal gegen Wehen Wiesbaden und dem furiosen 5:2 gegen Frankfurt in der Bundesliga folgte eine 1:3 im Supercup gegen den FC Bayern München.

Freitag, 10.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie SC Freiburg – Borussia Dortmund. Bis zum Anpfiff versorgen wir dich hier vorab mit den wichtigsten Infos rund um das Spiel.