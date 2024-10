Real Madrid – BVB: Fans trauen ihren Augen kaum – plötzlich ist ER im Stadion

Endlich ertönt sie wieder: die Champions-League-Hymne! Und dabei kommt es zu einem absoluten Kracher. Die beiden Mannschaften, die sich vor einigen Monaten noch im Finale gegenüberstanden, treffen nun erneut aufeinander: Real Madrid und der BVB.

Ausgerechnet zur Neuauflage des Endspiels zwischen Real Madrid und dem BVB ist jemand ganz Besonderes im Estadio Santiago Bernabeu, der Heimspielstätte des spanischen Top-Klubs. Die Dortmunder Fans schauen dabei ganz genau hin.

Real Madrid – BVB: Fans trauen ihren Augen kaum

Er ist wieder da – allerdings nicht als Trainer: Edin Terzic. Beim Champions-League-Spiel seines Ex-Vereins BVB gegen Real Madrid gibt der ehemalige Coach sein Comeback an der Seitenlinie. Allerdings fungiert der 41-Jährige als Experte und Gast bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst darf jeden Dienstag ein Spiel live und exklusiv zeigen.

Auch interessant: Real Madrid – BVB: Drama pur vor Kracher! Dortmund-Talente sorgen für Hammer

Und als er auf den TV-Bildschirmen zu sehen ist, können es die Dortmunder Fans nicht glauben. Den Ex-Trainer in einer neuen und ungewohnten Rolle zu sehen, ist für viele Anhänger merkwürdig. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale hatte sich Terzic dazu entschieden, bei der Borussia aufzuhören.

Nun feiert der Coach sein Comeback im deutschen Fernsehen – und das ausgerechnet gegen den Verein, gegen den er mit Borussia Dortmund das Endspiel verloren hatte.

Terzic bald wieder auf der Trainerbank?

Viele Fans stellen sich nun aber auch die Frage: Wann feiert der Ex-Trainer von Borussia Dortmund sein Comeback an der Seitenlinie eines neuen Vereins? In den vergangenen Wochen wurde Terzic mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Konkreter wurde es allerdings bislang noch nicht.

Mehr Nachrichten für dich:

AC Mailand, Manchester United und West Ham United sollen Interesse am vereinslosen Trainer haben. Besonders West Ham könnte spannend werden. Dort war Terzic nämlich von 2015 bis 2017 Co-Trainer unter Slaven Bilic, ehe er nach Dortmund zurückkehrte. Folgt das spektakuläre Comeback auf der Insel?