Real Madrid – Borussia Dortmund: Fans rasten komplett aus – „Was passiert hier?“

Ob DAS jemand vor dem Spiel erwartet hätte? Seit Jahren dominiert Real Madrid die Champions League und macht dabei auch die deutschen Teams immer wieder nass. Dieses Mal aber nicht mit Borussia Dortmund.

Am 3. Spieltag der Königsklasse sorgt der BVB für eine faustdicke Überraschung und schockt den amtierenden Titelträger Real Madrid. Mit zwei schnellen Toren herrschte plötzlich Ruhe im Bernabeu – zumindest bei den spanischen Anhängern. Die Fans von Borussia Dortmund hingegen hatten Grund zum Jubeln.

Real Madrid – Borussia Dortmund: Fans rasten komplett aus

In der Bundesliga oftmals pfui, in der Champions League hui. So in etwa kann man die aktuelle Saison von Borussia Dortmund beschreiben. Auch gegen Real Madrid lieferte der BVB wieder eine irre Leistung ab. Der spanische Rekordmeister war regelrecht geschockt, was nach mehr als einer halben Stunde passierte.

Auch interessant: Real Madrid – BVB: Fans müssen genau hinschauen – plötzlich ist ER im Stadion

Erst passierte nicht viel, dann ging Dortmund plötzlich durch Donyell Malen in Führung. Wenige Minuten später erhöhte Jamie Gittens auf 2:0 für den Bundesligisten. Im Bernabeu herrschte Schockstarre. „Passiert das gerade wirklich?“, werden sich viele Real-Fans gedacht haben.

Es ist schon fast absurd, wie der Revierklub in der Champions League aufdreht. So war das vorher schon gegen den FC Brügge (3:0) und Celtic Glasgow (7:1) der Fall. Jetzt bekam es auch Real Madrid zu spüren. Die Fans konnten es nicht fassen.

„Ich kann es nicht fassen“

Dementsprechend waren die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zur Partie Real Madrid – BVB. „Was passiert hier? Ist das wirklich mein Borussia Dortmund? Ich kann es nicht fassen“, „Wow. Ich musste mich grad zwicken. Es ist kein Traum, sondern wirklich wahr“ und „Man könnte meinen, wir sind Real Madrid und die Gegner sind der BVB. Was für ein geiles Spiel“, heißt es unter anderem von den Dortmunder Fans.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob die Schwarzgelben auch in der 2. Halbzeit so performen können? Mit einer 2:0-Führung können Serhou Guirassy und Co. entspannter und beflügelter in den nächsten 45 Minuten gehen.