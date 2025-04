Bayern – BVB: Kurz vor „Klassiker“ – DFB macht wichtige Entscheidung offiziell!

Nach dem Horror-Auftritt im Viertelfinale der Champions League gegen Barcelona (0:4) wartet auf Borussia Dortmund wenige Tage später das nächste Kracher-Duell. Im „Klassiker“ Bayern – BVB geht es für Niko Kovac und seine Mannschaft darum, den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten.

Kurz vor Spielanpfiff (12. April, 18.30 Uhr) macht der DFB eine wichtige Entscheidung nun offiziell. Er könnte in der Partie Bayern – BVB in den Fokus geraten.

Bayern – BVB: Schiedsrichter-Entscheidung gefallen

Sven Jablonski zeigte im Hinspiel des „Klassikers“ im Dortmunder Signal Iduna Park eine starke Leistung. Der Bremer überzeugte mit seiner großzügigen Linie und wurde beim 1:1-Unentschieden zur Nebenfigur. Ein Szenario, auf das auch Tobias Welz hoffen dürfte. Denn wie der DFB jetzt bekannt gegeben hat, wird der 47-Jährige die Partie zwischen den Bayern und dem BVB leiten.

Die Wahl des langjährigen Bundesliga-Schiedsrichters ist wohl als kleine Überraschung zu werten, schließlich pfiff Welz in dieser Saison noch kein großes Spiel. Dennoch ist die Entscheidung der DFB-Verantwortlichen wohl keineswegs als Überraschung zu werten, schließlich verfügt Welz über jede Menge Erfahrung.

Geht die BVB-Glückssträhne weiter?

Beim BVB dürfte man derweil darauf hoffen, dass die zuletzt glückliche Serie unter der Leitung von Welz auch am Samstagabend weitergehen wird. Denn: In den vergangenen sechs Pflichtspielen, in denen der gebürtige Wiesbadener ein Spiel der Dortmunder pfiff, ging Schwarz-Gelb stets als Sieger vom Feld.

Ein Mutmacher aus Sicht des deutschen Rekordmeisters: Beim bisher einzigem Duell zwischen den Bayern und dem BVB, das Welz leitete, ging der FCB als Sieger hervor. Beim 2:0-Sieg in der Saison 2016/17 durften sich die Bayern im Anschluss sogar über den Gewinn des DFL-Supercups freuen.