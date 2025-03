RB Leipzig – BVB: Klassisch vercoacht? Kovac-Plan fliegt ihm komplett um die Ohren

Diese Niederlage schmerzt extrem! Schwarz-Gelb verliert das Bundesliga-Topspiel RB Leipzig – BVB mit 0:2. Dabei ließ die Mannschaft von Niko Kovac reihenweise Top-Chancen liegen. Vor allem in Halbzeit zwei spielte Borussia Dortmund gut auf.

Diese Pleite haben sich die Westfalen vor allem wegen einer ganz schwachen ersten Halbzeit zuzuschreiben. Dabei gerät vor allem die Herangehensweise von Kovac in den Fokus. Hat der Borussen-Coach sich im Spiel RB Leipzig – BVB vercoacht?

RB Leipzig – BVB: Kovac-Idee geht nicht auf

Was in Lille noch ganz gut funktionierte, klappte in Leipzig überhaupt nicht! Kovac ging mit der Startformation ins Rennen, die unter der Woche das Viertelfinale der Champions League klargemacht haben. Dabei sorgte schon vor Anpfiff vor allem eine Personalie für Verwunderung bei den Fans: Kovac ließ Waldemar Anton erneut auf der rechten Seite verteidigen. Dieser Plan funktionierte jedoch überhaupt nicht.

Mehr in Kürze…