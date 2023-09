PSG – Borussia Dortmund: Fans schäumen vor Wut – „Eine Frechheit“

Die Vorfreude bei den BVB-Fans war groß: Endlich beginnt die Champions League und es kam direkt zu einem Knaller: PSG – Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben waren der klare Außenseiter, wollten das Star-Ensemble um Kylian Mbappe aber ärgern.

Lange Zeit sah es auch gut aus, bis es zu einem Pfiff des Schiedsrichters bei der Partie PSG – Borussia Dortmund kam. Die BVB-Fans können es nicht fassen.

PSG – Borussia Dortmund: Fans schäumen vor Wut

Was war passiert? Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit kam PSG mit viel Schwung aus der Halbzeitkabine. Über die rechte Seite stürmte Ousmane Dembele und passte scharf nach innen in den Strafraum. Borussia Dortmund war zu dem Zeitpunkt sehr passiv und als Mbappe die Kugel weiterleiten wollte, springt die Kugel aus sehr kurzer Distanz an die Hand von Niklas Süle.

Auch interessant: PSG – Borussia Dortmund: Alptraum-Start in die Königsklasse! BVB-Fans fassungslos

Schiedsrichter Jesus Gil Manzano zeigte direkt auf den Strafpunkt. Der BVB beschwerte sich lautstark beim Unparteiischen. Dann meldete sich der VAR, der die Szene lange checkte und an der Entscheidung des Spaniers nichts änderte. Es blieb beim Elfmeter. Eine nicht falsche, aber sehr unglückliche Entscheidung.

So trat Mbappe dann an und verwandelte von ihm aus in die untere linke Ecke. BVB-Keeper Gregor Kobel ahnte zwar die Ecke, war aber chancenlos. Die Führung war zwar durchaus verdient, aber die Entscheidung des Referees war sehr bitter.

„Das ist eine Frechheit“

Während PSG sich über den Führungstreffer freute, schäumten die Fans von Borussia Dortmund darüber. „Das ist niemals ein Elfmeter. Was soll das? Aus so kurzer Distanz hatte er doch keine Chance“, „Solche Handelfmeter machen den Fußball kaputt“ und „Was? Wieso gibt es dafür Elfmeter? Das ist eine Frechheit“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Bei den Dortmundern wird es Mats Hummels wohl am meisten nerven. Am Wochenende äußerte er sich bereits zur Handregel in der Bundesliga. „Nach den beiden Sonntagsspielen heute muss man vielleicht mal überdenken, ob eine Berührung mit der Hand unbedingt auch ein ,Handspiel‘ sein muss. Für mich sind das beides keine Situationen, die mit Elfmeter bestraft werden dürfen“, schrieb der 34-Jährige auf X (ehemals Twitter) zu zwei strittigen Entscheidungen (Hier mehr dazu).

Mehr News für dich:

Während der BVB nach dem Gegentreffer die direkte Antwort suchte, erzielte Ex-Dortmunder Achraf Hakimi kurze Zeit später das 2:0 für die Pariser. In der Schlussphase wurde es dann sogar noch hitziger. Nach einem harten Einsteigen von Schlotterbeck gegen Muani gab es eine Rudelbildung. In der Folge sahen Schlotterbeck für sein Foulspiel und Can die Gelbe Karte. Die hätte Marquinhos auch verdient gehabt, doch darauf verzichtet Gil Manzano. Der VAR schaute sich im Hintergrund sogar an, ob es eine Rote Karte gewesen wäre. Doch es gab keine für den PSG-Star.