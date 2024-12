Paris Brunner: Ex-BVB-Juwel plötzlich der gefeierte Held – kommt es jetzt zur großen Wende?

Er galt als großes Versprechen für die Zukunft, doch wollte nicht beim BVB auf Torejagd gehen. Paris Brunner hat sich im vergangenen Sommer dazu entschlossen, Borussia Dortmund zu verlassen und woanders den Durchbruch in seiner Karriere zu starten.

Seit dem Saisonbeginn steht Paris Brunner beim belgischen Klub Cercle Brügge unter Vertrag, wohin er von AS Monaco verliehen wurde. Das Ex-BVB-Talent konnte jetzt sein erstes Erfolgserlebnis feiern.

Paris Brunner: Ex-BVB-Juwel kann endlich jubeln

Fast mehr als sechs Monate musste Paris Brunner auf diesen Moment warten, nun hat es für den 18-Jährigen endlich geklappt. Bei seinem Leihverein Cercle Brügge spielt das ehemalige BVB-Juwel nicht nur in der belgischen Liga, sondern auch in der Conference League.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Wanner-Poker nimmt Fahrt auf – BVB-Plan enthüllt

Während er in der Liga bislang noch keinen einzigen Treffer erzielen konnte, war es international nun zum ersten Mal so weit. Sein Premierentreffer gelang Brunner beim 1:1-Unentschieden gegen Istanbul Basaksehir in der Schlussphase. In der 82. Minute machte der Angreifer den Ausgleich und rettete seinem Klub damit die direkte Qualifikation ins Achtelfinale.

Für Brunner gab es nach der Partie viel Lob von seinem Trainer. „Wir wussten, dass ein Remis vielleicht ausreicht, aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Es war ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit und anschließend ein Thriller bis zur letzten Sekunde. Das 0:1 kam aus dem Nichts, aber wir haben Charakter gezeigt und sind zurückgekommen. Ich freue mich sehr für Paris, er hat heute Abend ein großes Spiel gemacht und für das Team gearbeitet, auch defensiv“, sagte Ferdinand Feldhofer.

Gelingt jetzt die Wende?

Sowohl in Brügge als auch beim Stammverein Monaco hofft man jetzt auf die große Wende bei Paris Brunner. Dieser Treffer könnte ihm viel Motivation für die restlichen beiden Partien in diesem Jahr und vor allem für die Rückrunde geben. In der belgischen Liga steht Brügge nämlich auf dem vorletzten Platz. Dem Ex-BVB-Talent droht der erste Abstieg in seiner noch jungen Karriere.

Mehr Nachrichten für dich:

Doch das soll verhindert werden. Schließlich soll er im Sommer mit viel Erfahrung und vielen Toren zurück nach Monaco, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. Für Brunner kassierte Borussia Dortmund knapp vier Millionen Euro.