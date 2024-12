Borussia Dortmund: Wanner-Poker nimmt Fahrt auf – BVB-Plan enthüllt

Er gehört zu den größten Talenten im deutschen Fußball, und da ist es kein Wunder, dass auch Borussia Dortmund zu den Interessenten gehört: Die Rede ist von Paul Wanner. Das Mega-Juwel ist vom FC Bayern München an den 1. FC Heidenheim verliehen und sorgt auch dort für Aufsehen.

Doch bei den Münchenern wird Wanner bei einer möglichen Rückkehr wohl kaum Chancen auf Einsätze haben. Deshalb brodelt die Gerüchteküche. Verlässt das Talent den FCB? Borussia Dortmund und andere Bundesligisten wittern eine Chance. Die BVB-Bosse haben auch schon einen Plan.

Borussia Dortmund steigt in Wanner-Poker ein

Zu Beginn der Saison konnte sich Borussia Dortmund schon mal selbst ein erstes Bild von Wanner machen. Mit den Heidenheimern war der Youngster zu Gast. Trotz der 2:4-Niederlage hinterließ der Mittelfeldspieler wohl gute Eindrücke, weshalb die BVB-Bosse ihn ins Visier genommen haben, berichtete der „Bayerische Rundfunk“.

Nun geht die „Bild“ weiter und enthüllt das konkrete Werben der Dortmunder um Wanner. Der 18-Jährige und sein Berater wissen um das Interesse des BVB. Bislang seien keine Verhandlungen aufgenommen worden.

Wie die ganzen anderen Interessenten würde der Revierklub den begabten Youngster natürlich fest unter Vertrag nehmen. Allerdings ist der FC Bayern München, bei dem Wanner noch bis 2027 gebunden ist, nicht an einem Transfer interessiert. Dafür haben die Dortmunder aber einen anderen Plan.

Wanner-Leihe ein Thema beim BVB

Borussia Dortmund soll nämlich auch an einer Leihe interessiert sein. Sebastian Kehl und Co. sollen Wanner nämlich zutrauen, direkt auf Champions-League-Niveau performen zu können. Ob in einem Leihdeal auch eine Kaufoption oder Kaufpflicht verankert werden könnte, ist noch unklar. Der FC Bayern würde sein Juwel wohl nicht einfach so leicht abgeben.

Wanner selbst hofft auch darauf, in der kommenden Saison endlich in der Königsklasse spielen zu können. In diesem Jahr ist er mit Heidenheim in der Conference League unterwegs und sorgt dort auch schon für Furore. Das Poker um Wanner nimmt also immer mehr Fahrt auf. Bleibt abzuwarten, wie die Zukunft des U21-Nationalspielers aussehen wird.