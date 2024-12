Borussia Dortmund nimmt Wunderkind ins Visier – bekommt der BVB den Zuschlag?

Mit seiner Jugendarbeit leistet Borussia Dortmund schon seit Jahren starke Arbeit und bringt immer wieder Talente raus, die sich fest im Weltfußball etablieren. Aber der BVB schaut sich auch in ganz Europa nach jungen Spielern um, die für die Zukunft spannend sein können. Beispiele für erfolgreiche Transfers gibt es genug.

Und sobald ein Talent schon früh für Aufregung sorgt, gehört Borussia Dortmund stets zu den Interessenten. So ist es jetzt auch bei einem erst 14(!)-jährigen Phänomen der Fall. In dem Alter ist schon halb Europa an ihm dran. Bekommt der BVB am Ende den Zuschlag?

Borussia Dortmund an Wunderkind interessiert

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder junge Spieler, die als Wunderkinder oder Mega-Juwel bezeichnet wurden. Nur wenige wurden ihren Erwartungen gerecht. Samy Bedja ist ebenfalls ein großes Versprechen des französischen Fußballs und hat aktuell viele Interessenten. Dazu zählt auch Borussia Dortmund.

Auch interessant: Youssoufa Moukoko: Knall unausweichlich? BVB-Juwel im Fokus

Neben dem Revierklub wollen nämlich zahlreiche andere Top-Klubs aus Europa den erst 14-jährigen Bedja aus der Nachwuchsabteilung von Olympique Marseille, berichtet das französische Portal „Foot Mercato“. Das Juwel trainierte bereits mit der U17 des Vereins und spielte auch schon in der U15-Nationalmannschaft von Frankreich.

Wobei sticht Bedja in dem Alter schon heraus? In dem Bericht heißt es, dass seine Stärken die Durchschlagskraft, Explosivität, Spielübersicht und seine überdurchschnittlichen Dribbelqualitäten seien, weshalb ihn so viele Teams schon verpflichten wollen.

BVB und viele andere Top-Klubs wollen Top-Talent

Sollte Borussia Dortmund sich um den 14-Jährigen bemühen, muss man schnell sein und große Überzeugungsarbeit leisten. Der FC Barcelona, Manchester United, Benfica Lissabon, Bayer Leverkusen und RB Salzburg sollen neben dem BVB an Bedja interessiert sein. Fast allesamt große Namen im Weltfußball, die aktuell durchaus attraktivere Stationen sind, als die aktuell kriselnden Dortmunder.

Mehr Nachrichten für dich:

In Marseille hat Bedja einen üblichen Jugendvertrag mit einer Nicht-Abwerbe-Vereinbarung. Bis zum 16. Lebensjahr ist er noch an den französischen Traditionsverein gebunden und darf danach wechseln.