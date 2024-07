Nuri Sahin bei Borussia Dortmund vor großem Problem? Neu-Trainer haut entschieden auf den Tisch

Seine ersten beiden Auftritte als Cheftrainer an der Seitenlinie hat er hinter sich. Nuri Sahin hat bei Borussia Dortmund ab sofort das Sagen, soll für eine deutlich erfolgreiche Bundesliga-Saison sorgen, als dies zuletzt der Fall war. An Feuer und Energie mangelt es ihm jedenfalls nicht.

+++ Borussia Dortmund: Es gibt wohl kein Zurück! Anblick macht die BVB-Fans rasend +++

An der Seitenlinie agiert er engagiert, gibt seinen Spielern permanent Anweisungen (hier mehr dazu lesen) – kann aber auch richtig sauer werden. Wird das für Nuri Sahin im Verlauf der Saison zu einem Problem? Dazu hat der BVB-Chefcoach eine klare Meinung.

Nuri Sahin: Emotionale Ausbrüche am Rand

Jürgen Klopp wurde als Dortmunder Trainer-Vulkan einst berühmt und zur Ikone. Immer laut, immer emotional, immer voll am Mitfiebern. Und wenn er richtig sauer war, war vor dem heute 57-Jährigen keiner sicher. Die ersten Auftritte Sahins als Übungsleiter zeigen, dass es in der Coaching-Zone des Westfalenstadions bald wieder ähnlich rund gehen könnte.

+++ Borussia Dortmund: Sahin knallhart – BVB-Trainer lässt Star schmoren +++

„Ich bin Teil dieser Mannschaft. Mir ist es wichtig, dass die Jungs spüren, dass von außen Energie kommt – die manchmal auch etwas ausarten kann“, gestand Nuri Sahin nach dem Testspiel gegen Aue bei „Sky“.

Schiedsrichter werden vermieden

Die Mannschaft wisse, dass es mit ihm intensiv werde und dass er sehr fordernd sei, verrät der BVB-Coach zudem. Man könnte meinen, dass bei so viel Emotionalität am Rand auch Wortgefechte mit Schiedsrichtern vorprogrammiert sind. Ein Problem für die Zukunft? Schließlich können sich in der Bundesliga mittlerweile auch Trainer Gelbsperren einhandeln, wenn sie viermal verwarnt werden.

Noch mehr liest du hier:

Darauf angesprochen, verneint Sahin entschieden. „Das glaube ich nicht“, erklärte er. Viel habe er mit den Schiedsrichtern nicht zu tun – obwohl er in der Türkei auch schon mal gesperrt gewesen sei, wie er grinsend zugesteht. Jedoch sei ihm einfach nur wichtig, dass seine Spieler merken, dass er mitmacht.

Nuri Sahin zieht erstes Fazit

Rund eine Woche nach Trainingsstart kann der Neu-Trainer bereits erste Wirkungen seiner Arbeit feststellen. Gegen Aue habe er schon eine gute Entwicklung gesehen. Das späte Gegentor, welches für ein Remis sorgte, störte ihn angesichts der unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung nicht. Er habe „schon ein paar Prinzipien gesehen“, die ins Spiel des BVB integriert werden sollen, verriet er auf der Dortmunder-Homepage. Das stimme ihn positiv für die Saison.