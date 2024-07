Borussia Dortmund: Es gibt wohl kein Zurück! Anblick macht die BVB-Fans rasend

Es kommt wohl wirklich! Seit Wochen geistern Bilder vom mutmaßlich neuen Cup-Trikot von Borussia Dortmund durchs Netz. Die Reaktionen darauf? Mehr als durchwachsen! Viele Fans sind regelrecht wütend über das neue Design.

+++ BVB-Juwel lässt aufhorchen – „Werde die Zeit vermissen“ +++

In bester Frankenstein-Manier kommt das neue Stück Stoff daher, zusammengebastelt aus alten Trikot-Designs. Bis zuletzt hatten Fans von Borussia Dortmund gehofft, dass es vielleicht doch nicht das finale Design ist. Aber eine mögliche Panne sorgt jetzt wohl für Gewissheit.

Borussia Dortmund: Mutige Design-Entscheidung

Die Idee für das diesjährige Cup-Trikot ist an sich eine geniale. Einzelne Designs vor Trikots aus vorherigen Saisons zu einem neuen zusammensetzen. Nostalgie trifft Zukunft. Spitzfindige Fans haben schon mit den ersten Leaks zuordnen können, welche alten Trikots Ausrüster Puma vereint hat.

Auch spannend: Sahin knallhart – BVB-Trainer lässt Star schmoren

So sind Elemente vom Heimtrikot 2016/2017 zu sehen, ebenso wie aus der Saison danach. Zudem haben es beispielsweise auch die vertikalen Streifen vom Champions-League-Trikot der Saison 2012/2013 (Finale in Wembley) in die Endauswahl geschafft.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einzig: Mit der Umsetzung sind zahlreiche Fans von Borussia Dortmund nicht zufrieden. Die einzelnen Designs wirken für viele lieblos und ohne Sinnhaftigkeit aneinandergereiht. Aber es gibt kein Zurück mehr.

Trikot taucht im Online-Shop auf

Eigentlich wollte der BVB das Cup-Trikot im Rahmen der Asien-Reise am 20. Juli präsentieren. Für manchen gab es die Rest-Hoffnung, dass dabei vielleicht doch eine andere Variante zum Vorschein kommt.

Allerdings ist auch diese Hoffnung jetzt dahin. Seit Mittwoch (17. Juli) können Fans das Trikot bereits im Online-Shop von Galeria Kaufhof erwerben. Da die offizielle Präsentation des BVB noch aussteht, dürfte das wohl kaum geplant gewesen sein.

Noch mehr Neuigkeiten von uns:

Und einmal mehr kochen damit auch die wütenden Kommentare hoch. „Ich hoffe, die bleiben zum Großteil darauf sitzen“, meint einer bei „X“. „Das hier gehört zu den mit weitem Abstand hässlichsten Fußballtrikots, die ich jemals gesehen habe“, schreibt ein anderer. Man darf gespannt sein, wie viele Fans von Borussia Dortmund in der kommenden Saison mit diesem Trikot im Stadion erscheinen.