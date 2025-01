BVB: Nuri Sahin vor dem Aus? HIER wird schon über seinen Nachfolger gesprochen

Die 2:4-Pleite von Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel hat über die Grenzen Deutschlands hinaus Wellen geschlagen. In den internationalen Medien werden Trainer Nuri Sahin und der BVB zerrissen.

In manch einem Medium ist sogar schon vom Aus von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund die Rede. Und auch über den angeblichen Nachfolger Erik ten Hag wird im Ausland schon wie wild spekuliert.

Nuri Sahin von internationaler Presse zerrissen

0:3 zur Pause und am Ende 2:4 verloren – die Pleite von Borussia Dortmund gegen Schlusslicht Holstein Kiel hat für ein mittelschweres Erdbeben gesorgt. Beim BVB brennt in diesen Tagen der Baum, das Saisonziel gerät immer mehr in Gefahr.

International wurde diese bittere Klatsche auch wahrgenommen. In Spanien zählt die „Marca“ aus Madrid den BVB-Trainer schon an. Sie sprechen in gewohnt martialischer Sprache davon, dass Sahin „zum Tode verurteilt“ sei.

Weitere internationale Pressestimmen:

As (Spanien): „Sahin in Gefahr! Dortmund verlor nach einer beschämenden ersten Halbzeit gegen den Tabellenvorletzten Kiel. Die Zukunft des Trainers ist in der Schwebe.“

Blick (Schweiz): „Peinlich-Halbzeit kostet Dortmund drei Punkte.“

Krone (Österreich): „Kiel stürzt Dortmund noch tiefer in die Krise.“

„Schattencoach“ ten Hag

Und auch über einen potentielle Nachfolger spekulieren die Spanier schon: „Tatsächlich scheint die Ankunft von Erik ten Hag auf der Bank im Signal Iduna Park unmittelbar bevorzustehen. Zumindest hören die Gerüchte in diese Richtung nicht auf zu wachsen.“

In England ist im „Mirror“ auch schon von „Schattencoach“ ten Hag die Rede. Sein Besuch beim Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen hat hohe Welle geschlagen. Der Name geistert seit dem um den Signal Iduna Park.

Klares Bekenntnis zu Sahin

Ein Aus von Sahin steht – stand jetzt – aber nicht zur Debatte. Sport-Boss Lars Ricken betonte nach dem Spiel gegen Kiel: „Nuri steht nicht zur Disposition. Die Diskussion brauchen wir jetzt hier auch gar nicht führen. Wir werden die Mannschaft in die Pflicht und Verantwortung nehmen.“