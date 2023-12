Ex-BVB-Star Sahin nach Skandal in der Türkei schockiert – „Es tut mir so leid“

Es sind skandalöse Szenen in der türkischen Süper Lig, die die Fußball-Welt schockieren. Auch Ex-BVB-Star Nuri Sahin, der derzeit Trainer bei Antalyaspor ist, kann es nicht fassen.

In den sozialen Netzwerken meldet sich der ehemalige BVB-Profi zu Wort und richtet deutliche Worte nach dem Skandal.

Ex-BVB-Star Sahin nach Skandal in der Türkei schockiert

Was war passiert, dass selbst Ex-BVB-Spieler Nuri Sahin sich zu Wort meldet, obwohl es nichts mit seinem Verein zu tun hat? Nach der Partie zwischen Ankaragücü und Caykur Rizespor (1:1) stürmte plötzlich ein wütender Präsident auf den Schiedsrichter Halili Umut Meler zu. Es handelte sich um den Boss von Ankaragücü.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Bitterer Engpass vor CL-Kracher! Fällt dem BVB DIESE Entscheidung nun auf die Füße?

Auf den schockierenden Aufnahmen ist zu sehen, wie der Präsident den Unparteiischen mit der Faust ins Gesicht schlägt. Während der Schiri noch auf dem Boden liegt, traten ihm zwei weitere Personen gegen den Kopf. Sofort eilten einige Spieler und Verantwortliche herbei, um den Schiedsrichter zu schützen. Schiedsrichter Meler wurde mit Kopfverletzungen und einem blauen Auge ins Krankenhaus gebracht.

Der türkische Verband verkündete am Dienstag (12. Dezember), dass der Spielbetrieb der Süper Lig auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werde. „Dieser abscheuliche Angriff richtete sich nicht nur gegen Halil Umut Meler“, schrieb die TFF nach dem Vorfall: „Diese unmenschliche und verabscheuungswürdige Attacke richtete sich gegen alle Akteure des türkischen Fußballs.“

„Ich verurteile die Tat aus ganzem Herzen“

„Es tut mir leid. Es tut mir so leid“, schreibt Ex-BVB-Star Sahin auf X (ehemals Twitter) zum schrecklichen Vorfall. „Kinder sehen sich die Spiele auf dem Bildschirm an und träumen davon, Fußballer zu werden. Mütter und Väter arbeiten Tag und Nacht, um die Träume ihrer Kinder zu teilen. Technische Teams, Spieler und Vereinsmitarbeiter arbeiten Tag und Nacht. Die Fans füllen die Tribünen und kommen zu den Auswärtsspielen, vielleicht mit den Mitteln, die sie gespart haben. Alle wollen, dass die Farben, die sie lieben, erfolgreich sind. Wir alle wollen, dass sich der türkische Fußball weiterentwickelt und mit allen Konkurrenten in der Welt mithalten kann“, führt der Antalyaspor-Trainer fort.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten für dich:

Die Identität der beiden Männer, die Meler gemeinsam mit Koca angriffen, ist noch unbekannt. Es ist davon auszugehen, dass sie zum Verein Ankaragücü gehören. „Ich verurteile den Angriff auf unseren Schiedsrichter Halil Umut Meler vom ganzem Herzen und wünsche ihm baldige Genesung. Ich möchte, dass man weiß, dass ich als Fußballer bis zum Ende zu ihm stehe“, erklärte Sahin abschließend.