Niclas Füllkrug: Horror nimmt kein Ende – jetzt kommt es für ihn knüppeldick

Das letzte halbe Jahr würde Niclas Füllkrug wohl gerne streichen. Für den 31-Jährigen läuft es seit seinem Abgang von Borussia Dortmund noch überhaupt nicht. Jetzt ist er nach langer Verletzung endlich wieder fit, doch sein Startelf-Debüt in der Premier League war mehr als bescheiden.

Niclas Füllkrug durfte am Sonntag (22. Dezember) zum ersten Mal in der Premier League von Beginn an ran. Das Urteil der englischen Presse fiel im Anschluss extrem deutlich aus. Füllkrug ist noch nicht in England angekommen.

Niclas Füllkrug: Startelf-Debüt geht in die Hose

Gegen Brighton & Hove Albion war es endlich so weit: Trainer Julen Lopetegui stellte Füllkrug zum ersten Mal in einem Premier-League-Spiel in die Startelf. Zurückzahlen konnte der Ex-BVB-Star das Vertrauen seines Trainers allerdings nicht.

Die traurige Bilanz von Füllkrug: 13 Ballkontakte und kein einziger Torschuss. Nach nur 57 Minuten nahm Lopetegui ihn wieder vom Feld, wechselte Crysencio Summerville ein. Nur eine Minute später gelang West Ham United dann sogar der Ausgleich.

Das Urteil der englischen Presse fiel dementsprechend harsch aus: „Wenn man gehofft hat, dass Niclas Füllkrug der Mann ist, der die Saison von West Ham und damit auch den Job von Julen Lopetegui retten kann, dann müssen sich die Rot-Blauen noch ein paar Weihnachtswünsche erfüllen, bevor das passiert. Dass er noch nicht ganz auf der Höhe ist, wäre noch die freundlichste Erklärung für sein stolperndes Debüt“, schrieb beispielsweise die „Daily Mail“.

Zahlt sich sein Risiko noch aus?

Füllkrug fiel kurz nach seinem Wechsel zu West Ham mit einer Achillessehnen-Reizung aus. Diese setzte ihn über zweieinhalb Monate außer Gefecht. „Natürlich hatten wir ganz andere Ziele. Es lief auch für mich maximal beschissen, mal ganz deutlich ausgedrückt“, machte er zuletzt im Podcast „Copa TS“ deutlich und sagte: „Ich war drei Monate verletzt und bin noch nicht einmal auf meine Top-Performance gekommen, weil ich auch erst seit eineinhalb Wochen im Training bin.“

Dort betonte er auch, dass er gewusst habe, dass es ein „riskanter Schritt“ sei. Bislang zahlt sich das Risiko für Füllkrug noch nicht aus. Nach seiner langen Verletzungspause dürfte es noch ein paar Wochen dauern, bis er wieder richtig fit ist. Erst dann wird sich zeigen, ob sich der 31-Jährige in der Premier League doch noch durchsetzen kann.