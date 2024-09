Mats Hummels: Jetzt also doch? Entscheidung offenbar gefallen

Am 14. Juni 2024 hat Mats Hummels seinen Abschied von Borussia Dortmund bekannt gegeben. Seitdem wurde viel spekuliert und geschrieben, einen neuen Verein hat Hummels aber – Stand Mittwoch, 4. September, 7.30 Uhr – immer noch nicht.

Jetzt könnte es aber tatsächlich passieren: Mats Hummels soll nun doch kurz vor einem Wechsel zur AS Rom stehen. Noch am Mittwoch soll der Medizincheck in der italienischen Hauptstadt über die Bühne gehen.

Mats Hummels: Wird’s nun doch AS Rom?

Am Montagmorgen (2. September) war plötzlich aus Italien zu hören, dass Hummels zur AS Rom wechselt (hier mehr). Wenige Stunden später kam die Wende: Der Deal sei geplatzt, der 35-Jährige gehe doch nicht nach Italien (hier mehr).

Nun die erneute Wende: Hummels steht jetzt offenbar doch vor einem Wechsel zur AS Rom. Die beiden Transfer-Journalisten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten übereinstimmenden, dass der italienische Spitzenklub dem Ex-BVB-Star ein neues Angebot für einen Einjahresvertrag vorgelegt haben soll. Es seien lediglich letzte Details zu klären.

Medizincheck am Mittwoch

Schon am Mittwoch soll der Medizincheck über die Bühne gehen. Hummels werde am Mittag in Rom erwartet, berichtet Di Marzio. Damit könnte das Wechsel-Theater von Hummels nach Monaten von Spekulationen endlich zu Ende gehen.

Zuvor waren zahlreiche Klubs an einer Verpflichtung von Hummels interessiert: Real Sociedad San Sebastian und RCD Mallorca aus Spanien, Brighton & Hove Albion aus England und der FC Bologna aus Italien hätten den Innenverteidiger wohl gerne auch unter Vertrag genommen. Nun wird es wohl Rom, wenn es denn endlich klappt.