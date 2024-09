Mats Hummels: Nächstes Desaster – es wird immer verrückter

Wie sieht die Zukunft von Mats Hummels aus? Diese Frage stellen sich seine Fans schon seit einigen Wochen. Der Ex-BVB-Star ist nun schon seit über zwei Monaten vereinslos, ein neuer Klub hat sich noch nicht gefunden – dabei stand Hummels schon mehrfach kurz vor der Unterschrift.

RCD Mallorca, FC Bologna, Brighton & Hove Albion und Real Sociedad – mit all diesen Verein ist Hummels in den vergangenen Wochen bereits in Verbindung gebracht worden. Zuletzt kam auch die AS Rom ins Spiel – doch laut neuesten Medienberichten soll nun auch dieser Transfer vom Tisch sein.

Mats Hummels: Nächster Wechsel geplatzt

Hummels bleibt offenbar weiterhin ohne neuen Klub. Am Dienstag (2. September) soll Hummels laut übereinstimmenden Medienberichten aus Italien in Rom gewesen sein. Demnach habe der Ex-Dortmunder dort intensiv mit der Roma verhandelt. Doch nur wenige Stunden später folgte die nächste Ernüchterung: Auch dieser Wechsel soll nicht zu Stande kommen.

Denn wie Transfer-Guru Gianluca Di Marzio berichtet, hat sich nun auch der anvisierte Wechsel zur Roma zerschlagen. Demzufolge sind die Hauptstädter nicht länger an Verhandlungen mit dem 35-jährigen Innenverteidiger interessiert – der nächste Rückschlag für Hummels.

Zuvor hatte der „Corriere dello Sport“ berichtet, dass Hummels in Rom ein Einjahresvertrag samt 2,5 Millionen Euro Nettogehalt winken soll. Dazu wird es nun jedoch nicht gekommen. Bei der Roma hätte er sogar international spielen können.

Rom entscheidet sich für anderen Defensiv-Akteur

Anstatt Hummels wird ein anderer Innenverteidiger in Rom aufschlagen. „Jemand, der schon länger nicht mehr gespielt hat, wird kommen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen durfte … aber nun gut, Hermoso kommt“, kündigte AS-Trainer Daniele de Rossi gegenüber „DAZN“ die Verpflichtung von Mario Hermoso an.

Der Spanier stand zuletzt bei Atletico Madrid unter Vertrag und kommt nun ablösefrei nach Italien. Ob dieser Transfer letztlich den Ausschlag dafür gegeben hat, dass die AS Rom nicht mehr an Hummels interessiert gewesen sein soll?