Mats Hummels: Erlösung für Ex-BVB-Star – endlich ist es passiert

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Mats Hummels steht bei der AS Rom zum allerersten Mal in der Startelf. Beim Europa-League-Spiel gegen Tottenham darf er erstmals von Beginn an ran.

Nach dem extrem bescheidenen Start bei der AS Rom scheint sich die Situation von Mats Hummels nun doch noch zum Guten zu wenden. Das hatte der Ex-BVB-Star kurz zuvor sogar noch angekündigt.

Mats Hummels steht endlich in der Startelf

Ein Kurzeinsatz inklusive Eigentor stand bis Sonntag (24. November) auf Hummels‘ Habenseite. Gegen den SSC Neapel kam er dann schon zur Pause ein, konnte den Gegentreffer durch Romelu Lukaku allerdings nicht verhindern.

Nun bekommt er in der Europa League erstmals seine große Chance. Gegen Tottenham Hotspur steht Hummels zum ersten Mal für die AS Rom in der Startelf. Gemeinsam mit Evan N’Dicka und Gianluca Mancini bildet er die Dreierkette.

Unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri scheint Hummels bessere Chancen zu haben. Dieser muss er nun aber nutzen, um langfristig in der Startelf zu stehen. Vor dem Spiel in der Europa League gab sich Hummels bereits kämpferisch.

Hummels: „Es wird an mir liegen“

In der „Gazzetta dello Sport“ sagte er: „Ich bin überzeugt, dass es zu einem Happy End für mich in Rom kommen wird. Ich werde weitere Gelegenheiten bekommen. Es wird an mir liegen zu zeigen, dass ich wieder auf hohes Niveau zurückkehren kann.“

Ein entscheidender Faktor scheint Trainer Rainieri zu sein. Über ihn sagt der 35-Jährige: „Ich habe in diesen Tagen viel mit ihm gesprochen. Er gibt mir Vertrauen, ich bin bereit.“ Mit einem guten Spiel gegen Tottenham könnte sich Hummels langfristig in die Startelf spielen.