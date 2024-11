Mats Hummels: Bittere Nachricht für Ex-BVB-Star – jetzt kommt es knüppeldick

Der Ausflug von Mats Hummels nach Italien ist bislang ein reinstes Desaster. Der Ex-BVB-Star spielt bei der AS Roma bislang überhaupt keine Rolle. Das sollte sich eigentlich ändern, doch der 35-Jährige wird erneut zurückgeworfen.

Unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri machte sich Mats Hummels Hoffnungen auf mehr Einsatzzeit. Den Start des neuen Roma-Coaches wird er nun aber schon wieder verpassen. Hummels ist krank.

Mats Hummels: Hiobsbotschaft für Ex-BVB-Star

Auf mickrige 23 Einsatzminuten kommt Hummels in nun fast drei Monaten bei der AS Roma. Dass er Anlaufzeit benötigen würde, war nach der längeren Sommerpause klar. Dass aber der Trainer nach nur wenigen Tagen ausgetauscht wird und überhaupt nicht auf ihn setzt, traf ihn unvorbereitet.

Jetzt ist Ivan Juric aber schon wieder Geschichte. Claudio Ranieri hat die Roma in der Länderspielpause übernommen – und damit steigen auch Hummels‘ Einsatzchancen wieder deutlich.

Eigentlich hätte er sich deshalb gerne in dieser Trainingswoche sofort bei dem neuen Coach angeboten. Das Problem: Hummels liegt flach. Laut „Corriere dello Sport“ leidet er unter einer fiebrigen Erkältung, ist sogar nach Deutschland gereist, um sich dort schneller zu erholen.

Verpasst Hummels die Hammer-Wochen?

Das Spiel am Wochenende gegen den Spitzenreiter SSC Neapel (24. November) kommt für Hummels wohl noch zu früh. Nächste Woche trifft die Roma in der Europa League auf Tottenham (28. November) und dann in der Liga auf den Tabellenzweiten Atalanta Bergamo (2. Dezember). Auf die AS Roma wartet also ein echtes Hammer-Programm. Ob Hummels dort eingreifen wird, hängt auch von seiner Genesung ab.