Mats Hummels: Nach Entlassungs-Hammer – Reaktion des Ex-BVB-Stars könnte nicht deutlicher sein

Halloween ist längst vorbei – und jetzt kann vielleicht auch Mats Hummels sämtliches Gruseln hinter sich lassen. Sein Engagement bei der AS Rom ist bisher vor allem: ein komplettes Fiasko. Der Klub befindet sich in der Krise und der Weltmeister von 2014 hockt trotzdem auf der Bank.

Dann der große Knall: Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison tauschen die Verantwortlichen den Trainer aus. Ivan Juric muss gehen. Auf diese Meldung reagiert Mats Hummels bei Instagram recht deutlich.

Mats Hummels ohne Chance bei Juric

In Dortmund wollte man den alternden Innenverteidiger nicht mehr haben – obwohl er insbesondere in der Vergangenheit überragende Leistungen zeigte. Also ging es erstmals in der Karriere des Spielers ins Ausland. Nach wochenlanger Vereinslosigkeit unterschrieb er in Rom. Nur um festzustellen: Irgendwie wollen ihn die Trainer dort auch nicht so wirklich.

Daniele de Rossi setzte den 35-Jährigen nach der Unterschrift im September nicht sofort ein. Kurz darauf musste die Klub-Ikone bereits seinen Trainer-Koffer packen. Juric übernahm, konnte die Roma aber auch nicht aus der Krise führen.

Obwohl es besonders in der Abwehr an allen Ecken und Enden haperte, saß Hummels nur auf der Bank. Lediglich beim 1:5 gegen Florenz durfte er wenige Minuten ran und erzielte prompt ein Eigentor. Danach setzte Juric bis zu seiner Entlassung lieber auf positionsfremde Spieler, als auf den Ex-Dortmunder.

Deutliche Reaktion bei Instagram

Man darf also davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer nicht das beste gewesen sein dürfte. Das legt auch ein Post des Rom-Profis bei Instagram nahe. Einige Zeit nach dem Rauswurf postete Hummels dort einen Beitrag. Dabei blickt er auf sein Handy – mit verzogenem Gesicht, aber einem durchaus diebischen Lächeln.

„Ich in den letzten 72 Stunden schreibt er dazu“ – also der Zeitraum nach der Juric-Entlassung. Der Anlass des Postings ist damit klar. Bei den Fans kommt das im übrigen sehr gut an. Die Italiener johlen in den Kommentaren. Auch sie haben nicht verstanden, warum Juric auf Hummels verzichtete.

Als neuer Cheftrainer für Mats Hummels und seine Rom-Mitspieler soll angeblich Claudio Ranieri in den Startlöchern stehen. Die Trainer-Legende saß in der Ewigen Stadt schon zwei Mal auf der Bank.