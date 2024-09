Mats Hummels: Irres Detail bei BVB-Rückkehr – DAS lässt tief blicken

Seit etwas mehr als zwei Monaten ist Mats Hummels – zumindest auf dem Papier – kein Borusse mehr. Nach dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) haben sich die Wege des BVB und der Klublegende getrennt. Im Rahmen des Abschiedsspiels von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek ist der Innenverteidiger jedoch nach Dortmund zurückgekehrt.

Bevor sich alles rund um Blaszczykowski und Piszczek gedreht hat, wurde Hummels mit etwas Verzögerung doch noch verabschiedet. Um vor Ort zu sein, hat der Ex-BVB-Akteur einige Strapazen auf sich genommen, wie er selbst verriet.

Mats Hummels wird vor der Süd verabschiedet

Zum Zeitpunkt der letzten Partien der vergangenen Saison stand noch nicht fest, dass Hummels den Verein verlassen wird. Eine große Verabschiedung gab es für den Defensivspieler also noch nicht – dies ist nun jedoch nachgeholt worden. Die BVB-Fans haben ihren Ex-Spieler minutenlang vor der Südtribüne gefeiert und für große Emotionen gesorgt.

Dass Hummels überhaupt beim Abschiedsspiel der beiden BVB-Legenden dabei sein konnte, war lange nicht klar. Schließlich hatte der 35-Jährige erst ein paar Tage zuvor bei seinem neuen Arbeitgeber, der AS Rom, unterschrieben. Wie er selbst gegenüber „Sky“ verriet, habe er noch am Samstagmorgen (07. September) – also einige Stunden vor Anpfiff des Spiels – in Rom trainiert, ehe er sich in den Flieger setzte und nach Dortmund kam.

Es zeigt, dass Hummels alles getan hat, um bei diesem besonderen Tag dabei zu sein. Schließlich hat er sowohl mit Blaszczykowski als auch mit Piszczek jahrelang zusammen gespielt und große Erfolge gefeiert. So hat der Ex-Dortmunder alle Strapazen auf sich genommen, um auch selbst noch auf dem Platz zu stehen.

Hummels trifft mit E-Scooter ein

Schon vor Anpfiff der Partie sorgte Hummels für Aufsehen – denn anders als alle anderen Beteiligten kam er nicht mit dem Auto, sondern auf einem E-Scooter zum Signal-Iduna-Park. „Die Straßen waren so voll, wir standen etwas im Stau, deswegen musste ich kurzfristig umdisponieren und habe mir einen E-Scooter geschnappt“, so Hummels gegenüber „Sky“.

Von Rom mit dem Flieger und dann mit dem E-Scooter zum Stadion – der Innenverteidiger hat alles getan, um nochmal in sein altes Wohnzimmer zurückzukehren. Das hat sich wahrlich gelohnt. Er hat viele alte Kollegen wiedergesehen, Blaszczykowski und Piszczek mit verabschiedet und seine eigene Verabschiedung bekommen.