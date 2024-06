Mats Hummels: Entscheidung über Zukunft gefallen? BVB-Star vielsagend: „Fühlt sich komisch an“

Mats Hummels verliert mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2). Für ihn könnte es das letzte Spiel im Trikot des BVB gewesen sein. Noch immer ist keine Entscheidung gefallen.

Auch nach dem verlorenen Finale konnte Mats Hummels keine klare Aussage zu seiner Zukunft treffen. Der 35-Jährige weiß noch immer nicht, wie es für ihn weitergeht. Vertragsverlängerung, Wechsel oder Karriereende – alles scheint möglich.

Mats Hummels: Wie geht es für ihn weiter?

Mal wieder legte Mats Hummels im Finale eine überragende Partie hin – und bis heute ist unklar, ob es sein letztes Spiel für Borussia Dortmund war. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft Ende Juni aus. Noch immer ist keine Entscheidung über seine Zukunft gefallen.

Und auch Hummels selbst scheint es noch immer nicht zu wissen. Im Interview mit dem ZDF erklärte er: „Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich komisch an, es nicht zu wissen. Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden.“

Hummels: „Ich habe keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert“

Auch auf erneute Nachfrage beteuerte er: „Ich habe keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert. Ich mag die Situation, aber ein bisschen komisch ist es schon.“ Anders als bei Marco Reus ist die Zukunft von Hummels noch offen.

Der Innenverteidiger konnte bis heute noch keine klare Tendenz abgeben. Alles scheint möglich. Von der Vertragsverlängerung in Dortmund bis hin zu einem Karriereende oder sogar einem Wechsel zu einem anderen Klub. Was Hummels ab Sommer macht, wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden.