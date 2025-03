Mats Hummels: BVB-Traum geplatzt – jetzt gibt es keine Zweifel mehr

Mats Hummels hat in Rom keine Zukunft mehr. Die Roma-Bosse sollen diese Entscheidung bereits getroffen haben. Nach nur einem Jahr wird das Kapitel in der „Ewigen Stadt“ also enden. Doch wie geht es für den ehemaligen Nationalspieler dann weiter?

Viele Anhänger von Borussia Dortmund hoffen bereits seit Wochen, dass Mats Hummels im Sommer zurück nach Dortmund kommt. Dieser Wunsch wird jedoch wohl nicht in Erfüllung gehen. Ein pikantes Detail sorgt für Aufsehen!

Mats Hummels: BVB-Rückkehr wohl endgültig vom Tisch

13 Jahre spielte Hummels insgesamt für den BVB. Von 2008 bis 2016 und von 2019 bis 2024 schnürte der Innenverteidiger seine Schuhe für die Westfalen. Im Sommer endete seine Zeit bei Schwarz-Gelb – auch wegen des schlechten Verhältnisses zu Ex-Trainer Edin Terzic. Terzic ist bekanntlich Vergangenheit, da wäre der Weg für ein Hummels-Comeback im Sommer ja eigentlich frei.

Doch diese Hoffnung werden die Borussen-Fans wohl begraben müssen. Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, hat Hummels seine Villa am Phönixsee endgültig einem neuen Besitzer übergeben. Seit Oktober stand das Haus leer. Jetzt wohnt BVB-Star Marcel Sabitzer mit seiner Partnerin in der Villa!

Im Oktober hatte Hummels das Haus ausräumen lassen. Sollte er über eine BVB-Rückkehr nachdenken, würde er sein Haus zwei Monate vor Saisonende wohl kaum Sabitzer übergeben. Ob er seine Villa verkauft oder gar nur vermietet hat, ist dabei unklar. Fakt ist: Hummels plant nicht, in näherer Zukunft nach Dortmund zurückzuziehen.

Macht Hummels im Sommer Schluss?

In Rom geht es nicht weiter, nach Dortmund wird er nicht zurückkehren. Wie geht es für Hummels ab Sommer also weiter? In den letzten Wochen häuften sich die Berichte über ein mögliches Karriereende des Ex-BVB-Stars. Hängt der 36-Jährige seine Schuhe im Sommer nach 19 Jahren Profifußball an den Nagel? Derzeit deutet alles daraufhin!

Dass Hummels nach seinem missglücktem Intermezzo in Italien bei noch einem neuen Verein anheuert, ist unwahrscheinlich. Gut denkbar, dass er seine Karriere nach der laufenden Saison beendet.