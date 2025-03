Mats Hummels: Rom-Aus beschlossen! Schmeißt der Weltmeister jetzt sogar ganz hin?

So groß der Jubel und die Hoffnung bei seiner Unterschrift war, so groß ist nun die Enttäuschung. Mats Hummels und die AS Rom, das ist ein riesiges Missverständnis – und wird es wohl auch bleiben.

Der Hammer folgt nach dem Rot-Drama: Rom hat schon jetzt die Trennung von Mats Hummels beschlossen. Geschieht kein Wunder, wird der Vertrag des Ex-BVB-Stars nicht verlängert. Ob die Karriere des Weltmeisters noch weitergeht, ist unklar.

Mats Hummels: Unwürdiges Karriere-Ende eines Weltmeisters?

Lange ließ er sich nach seinem Abschied von Borussia Dortmund Zeit, um sich den richtigen neuen Verein zu suchen. Seine Wahl wurde zum Fiasko. Erst wochenlang auf der Bank, dann immer wieder mit unglücklichen Auftritten und zuletzt mit dem dramatischen Platzverweis in Bilbao und dem vielleicht größten Fehler seiner Karriere (hier mehr). In Italien läuft es für Hummels dramatisch schlecht.

Nun kracht es hinter den Kulissen. Laut übereinstimmender Berichte aus Deutschland und Italien hat die Klubführung die Trennung vom Weltmeister schon beschlossen. „Sollte nicht noch etwas Außergewöhnliches passieren, endet Hummels‘ Zeit bei der AS Roma nach weniger als einem Jahr schon wieder“, schreibt Sky-Reporter Patrick Berger, was zuvor unter anderem auch die „Gazetta dello Sport“ berichtete.

Und es wird sogar noch schlimmer: Laut der italienischen Zeitung „Tuttosport“ wird Mats Hummels ohne triftigen Grund auch kein einziges Spiel mehr für die Römer machen. Ein Abschied auf der Bank oder gar der Tribüne – unwürdig für einen Weltmeister. Zumal sich damit die Frage stellt, ob man den langjährigen BVB-Star anschließend überhaupt noch einmal in einem Punktspiel auf dem Rasen sehen wird. Ob Hummels nach der Rom-Enttäuschung noch einen Anlauf wagt oder seine Karriere auf diese tragische Weise endet, ist noch völlig offen.