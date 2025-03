Mats Hummels: Brisante Beichte – „Das war der größte Fehler meiner Karriere“

Für Mats Hummels wird das Jahr bei der AS Roma mehr und mehr zu einem echten Fiasko. Seine erste Station im Ausland dürfte er sich ganz anders vorgestellt haben. Denn nach nur einem Jahr wird seine Reise in der „Ewigen Stadt“ wohl wieder enden.

Mats Hummels hat eine lange und sehr erfolgreiche Karriere hinter sich. Er hat viele Höhen und Tiefen miterlebt, eine Situation beschrieb er nun jedoch als größten Patzer seiner Laufbahn. Damit dürften nicht viele Fans gerechnet haben.

Mats Hummels überrascht mit irrem Geständnis

18 Jahre ist Hummels schon Profi, über 600 Profispiele hat der gebürtige Rheinländer in dieser Zeit für die Bayern, den BVB und die Roma absolviert. Von großen Titeln wie der deutschen Meisterschaft und dem Weltmeister-Titel bis zu großen Enttäuschung wie dem Titeldrama mit dem BVB 2023 war alles dabei. Doch eine Szene bereut er dabei wohl am meisten.

Im Achtelfinal-Rückspiel mit der Roma in Bilbao sah der ehemalige Nationalspieler schon nach elf Minuten die Rote Karte. Nach einer diskutablen Notbremse musste der Innenverteidiger frühzeitig duschen gehen. Diesen Patzer scheint er noch immer nicht ganz verdaut zu haben.

++ Mats Hummels: Nach Europa-League-Drama – jetzt droht ihm das ganz große Fiasko ++

„Ich bin nochmal in mich gegangen. Ich fürchte, es ist leider tatsächlich vielleicht der größte Fehler meiner Karriere gewesen“, erklärte er im Podcast „Alleine ist schwer“! Obwohl er so viele Spiele absolvierte, so viel erlebte und ihm auch der ein oder andere Fehler unterlaufen war, sieht er diese rote Karte und die Folge – Rom schied knapp aus – als größten Fehler an.

Hummels hat noch an Fauxpas zu knabbern

„In der Kabine zu hängen und das ganze Spiel zu hoffen, dass sie es irgendwie schaffen. Du weißt, jeder einzelne von denen muss jetzt mehr Meter machen, nur wegen dir. Nur wegen dir ist jeder da am leiden“, legte er nach. Während er sich das Geschehen aus der Kabine verfolgen musste, kämpften seine Teamkollegen um das Weiterkommen – vergeblich.

Weitere News:

Der Ex-BVB-Star entschuldigte sich noch am Abend bei seinen Mitspielern und den Fans. „Es tut mir leid. Ich möchte mich bei unseren Fans und meinen Mannschaftskameraden entschuldigen. Ich habe heute alle im Stich gelassen, mit einem Fehler, der einfach dumm und schrecklich war“, so Hummels. Seine Mitspieler machten ihm keine Vorwürfe, er selbst sich jedoch wohl.