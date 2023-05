Mats Hummels: Nur noch ein Jahr BVB? Von wegen! Jetzt sickert dieser Hammer durch

Lange war unklar, ob Mats Hummels Borussia Dortmund im Sommer verlassen wird. Dann verlängerte er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Und nun folgt der nächste Hammer. Der Weltmeister soll langfristig bleiben.

Borussia Dortmund plant, Mats Hummels im Anschluss an seine aktive Karriere zu behalten. Er soll in einer Trainer- oder Management-Rolle beim Verein bleiben – wenn auch vielleicht nicht direkt 2024…

Mats Hummels soll langfristig bei Borussia Dortmund bleiben

Für einige Zeit gab es Zweifel, ob Mats Hummels noch gut genug für den BVB ist. Zum Start in die Rückrunde waren Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bei Edin Terzic gesetzt – für den Weltmeister blieb in der Innenverteidigung nur die dritte Geige und damit die Bank. Doch zum Ende der Saison bewies er allen, wie wichtig er ist.

Und so verlängerte er noch einmal seinen Vertrag, bleibt Borusse bis 2024. „Es hat so viel Spaß gemacht dieses Jahr“, begründete er die Entscheidung. „Es macht mir weniges, vielleicht gar nichts so viel Spaß wie Fußballspielen.“ Das war vor dem vergeigten Meisterschaftsfinale. Als Spieler wird er mit Dortmund nun wohl nur noch eine letzte Chance auf die Schale haben. Dann neigt sich die aktive Karriere dem Ende. Schließlich ist Hummels schon 34.

Hummels soll Schwarzgelber bleiben

Doch schon jetzt werden Pläne für den Anschluss geschmiedet. Noch sprechen Mats Hummels und Borussia Dortmund nicht darüber, doch der BVB will den Routinier behalten. Eine Rolle in Management oder im Trainerbereich ist angedacht, berichtet die „Bild“. Mit seiner Erfahrung, seinen Erfolgen, seiner Intelligenz – vor allem aber seiner schwarzgelben DNA – ist er prädestiniert für solch einen Job.

Wo er genau landet, ist noch unklar. Und auch wann er diesen Job antreten könnte. Denn sollte es im Sommer 2024 zum Abschied kommen, könnte Mats Hummels noch ein, zwei Jahre USA oder Ähnliches dranhängen. Einmal Ausland, andere Welt, andere Liga – und danach zurück zum BVB?