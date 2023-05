Borussia Dortmund: Mats Hummels meldet sich nach Meister-K.o. zu Wort – „Umso bitterer“

Der Schmerz sitzt noch immer ganz, ganz tief. Borussia Dortmund hat in einem packenden Thriller den Kampf um die Schale verloren. Tränen auf dem Platz, Tränen auf den Rängen – und Tränen auch am nächsten Tag.

Auch Mats Hummels ist am Tag nach dem Drama noch am Boden zerstört. Doch er findet Worte für das, was er mit Borussia Dortmund am Samstag erleben musste. Eine Sache liegt ihm dabei besonders am Herzen.

Borussia Dortmund: Mats Hummels spricht über Schalen-Drama

Dieser Tag wird allen bei Borussia Dortmund noch lange nachhängen. Man hatte es in der eigenen Hand, alles war bereitet. Doch das 2:2 gegen Mainz reichte nicht. Die Schale geht nach München. Wieder. Am Samstag weinte Mats Hummels nach Abpfiff bittere Tränen. Nun rafft er sich als einer der ersten BVB-Profis auf, seinen Schmerz in Worte zu fassen.

Auf Instagram meldete sich der Routinier am Sonntagabend zu Wort. „Ich habe selten erlebt wie eine Stadt, ein Verein, so unglaublich auf ein Spiel hingefiebert hat“, schreibt Mats Hummels. „Das gipfelte in einer Stimmung ums und im Stadion vor dem Spiel und beim Aufwärmen, wie ich sie definitiv noch nirgendwo gesehen habe. Umso bitterer, enttäuschender, trauriger und was weiß ich noch war es, dass wir es nicht geschafft haben, unseren gemeinsamen Traum wahr werden zu lassen. Mehr kann ich auch mit über einem Tag Abstand dazu noch nicht in Worte fassen.“

„Genau das ist Borussia Dortmund“

„Was mir allerdings am wichtigsten ist, ist darüber zu sprechen, was nach dem Spiel passiert ist. Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht. Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich. Auch nach dem Spiel auf der Straße, heute am Trainingsgelände oder gerade am Phönixsee gab es ausschließlich Trost und sogar schon wieder Motivation für die kommende Saison.“

„Und genau das ist Borussia Dortmund“, schreibt der Weltmeister. „Dieser Zusammenhalt und das gegenseitige Hochziehen nach Misserfolgen und Enttäuschungen. Wir kommen wieder.“