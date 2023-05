Borussia Dortmund verspielt die Meisterschaft – DIESE Schwäche ist eine absolute Tragödie

Die Tränen sind noch nicht getrocknet. Auch am Tag nach der verpatzten Meisterschaft ist man bei Borussia Dortmund desillusioniert. Wie konnte das nur passieren, fragen sich die Fans. Auch Sportdirektor und Trainer fanden keine Antworten.

Auch gegen den FSV Mainz 05 offenbarte Borussia Dortmund eine große Schwäche, die sich wie ein roter Faden durch die Saison zog. Sie zeigt deutlich: Die Mannschaft war nicht bereit dafür, ganz oben zu stehen.

Borussia Dortmund wirft Platz 1 weg

Völlig unerwartet war der BVB als Tabellenführer in den letzten Spieltag gegangen. Mit einer Niederlage gegen RB Leipzig hatte Bayern München dem Konkurrenten aus dem Ruhrgebiet ein letztes Geschenk gemacht. Am Ende kam es dennoch, wie es kommen musste.

++ Borussia Dortmund komplett ratlos – die Aussagen von Sebastian Kehl lassen tief blicken ++

Borussia Dortmund stolperte über sich selbst. Durch das 2:2 waren Platz 1 und Meisterschale futsch. War der Druck zu groß? Die Anspannung und die Nervosität zu viel? Ein Blick auf den Saisonverlauf zeigt, dass die Mannschaft von Edin Terzic immer patzte, wenn sie ganz oben stand.

Rätselhafte Aussetzer bleiben

Insgesamt eroberte Borussia Dortmund die Tabellenführung drei Mal in dieser Saison. Anschließend folgten allerdings stets rätselhafte Aussetzer. Am 26. Spieltag verlor man in München mit 2:4. Vier Wochen später spielte man in Bochum nur Unentschieden. Und jetzt eben das Remis gegen Mainz.

Weitere Nachrichten für dich:

Die Folge: Immer wenn man die Bayern gerade vom Platz an der Sonne verdrängt hatte, verlor der BVB die Tabellenführung schon wieder. Nie hielt sie über mehr als einen Spieltag an – ein statistisches Armutszeugnis, das erklärt, weshalb es am Ende einfach nichts mit der Schale wurde.

Borussia Dortmund: Das Warten geht weiter

Das Warten auf einen Meistertitel geht also weiter. Angesichts der Chancen, die man in diesem Jahr hatte, schmerzt der Verlust am letzten Spieltag allerdings umso mehr. Die negativen Gefühle werden bei den Fans wohl die ganze Sommerpause anhalten.