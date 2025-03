Mats Hummels rechnet mit sich selbst ab – „Habe es verk****“

Viele Turbulenzen und Tiefschläge musste Mats Hummels in seiner ersten Saison bei der AS Rom bereits wegstecken. Nun aber wurde es noch einmal besonders bitter.

Zum Ergänzungsspieler verkommen, durfte der Ex-BVB-Star am Donnerstag (12. März) endlich wieder in einem wichtigen Spiel ran. Doch das Achtelfinale in der Europa League wurde für Mats Hummels zum Albtraum. Nun entschuldigt er sich und rechnet knallhart mit sich selbst ab.

Mats Hummel: Knallharte Selbst-Abrechnung

„Ich habe es verkackt.“ In aller Deutlichkeit wendete sich Hummels am Tag nach dem Europa-League-Drama an Verein, Mitspieler und Fans der Roma. Es war eins der wichtigsten Spiele der Saison. In der Liga abgeschlagen vom Titelrennen, wollte man das Jahr mit dem internationalen Geschäft retten. Nach dem 2:1-Sieg gegen Athletic Bilbao standen die Chancen auf das Viertelfinale gut. Doch dann kam Hummels‘ Blackout.

+++ Bitteres Aus? Dicke Überraschung bei deutschen Fans +++

Elf Minuten waren gespielt, als der Weltmeister mit einem ebenso riskanten wie unnötigen Querpass in der letzten Reihe für Entsetzen sorgte. Mit einer Grätsche wollte er den Fauxpas ausgleichen, machte alles noch viel schlimmer, flog wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz. In Überzahl drehte Bilbao das Spiel, schmiss die AS Rom raus. Traum geplatzt – Hummels‘ Schuld. Hier mehr zum Drama.

„Ich habe heute alle im Stich gelassen“

Nach einer wohl schlaflosen Nacht wandte sich der Ex-Star von Borussia Dortmund in seiner gewohnt offenen Art an alle Römer. „Es tut mir leid“, schreibt er auf X und Instagram. „Ich möchte mich bei unseren Fans und meinen Teamkollegen entschuldigen. Ich habe heute alle mit einem Fehler im Stich gelassen, der einfach dumm und schrecklich war.“

In aller Deutlichkeit fährt er fort: „Solche Spiele waren eigentlich immer die Spiele, in denen sich mein Team auf mich verlassen konnte. Jetzt habe ich es verkackt und den ganzen Verein um den Traum vom Gewinn der Europa League gebracht. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin genauso enttäuscht von mir wie ihr alle.“

Mehr News:

Ehrliche Worte, die auch alle BVB-Fans im Herzen weh tun. Mats Hummels lief in Schwarzgelb stets in den größten Spielen zur Topform auf. Nun machte er mit einem Blackout alles zunichte. Nicht erst jetzt wird über einen schnellen Abflug aus Italien diskutiert.