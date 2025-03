Mats Hummels: Katastrophen-Aussetzer lässt sämtlich Träume zerplatzen

Mit dieser Aktion hat er sich in Rom keine Freunde gemacht! Am Donnerstagabend trat Mats Hummels mit der AS Rom bei Athletic Bilbao an. In der Eruopa League ging es um den Einzug ins Viertelfinale.

Der europäische Pokal war die letzte Möglichkeit für Mats Hummels und Co. eine verkorkste Saison aufzuhübschen. Und nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel sah es auch gut aus. Doch dann unterlief dem ehemaligen Star von Borussia Dortmund ein Katastrophen-Aussetzer.

Mats Hummels mit üblem Blackout

Wir schreiben die 11. Minute im San Mames Stadion in Bilbao. Die Roma mit der Führung aus dem Hinspiel im Rücken schickte sich an, gleich nachzulegen. Kurz zuvor hatte es nach einem Freistoß die große Chance zum 1:0 gegeben. Dann passiert es.

Im Mittelkreis kommt Hummels an den Ball und leistet sich einen katastrophalen Fehlpass, den Maroan Sannadi abfängt. Der Stürmer eilt in Richtung gegnerisches Tor – und wird vom Ex-Dortmunder abgeräumt. Die Notbremse bezahlt Mats Hummels mit der Höchststrafe: Rot!

Rom gibt Spiel aus der Hand

Knapp 80 Minuten mussten seine Mitspieler nun in Unterzahl um das Weiterkommen kämpfen. Am Ende scheiterten sie, weil Nico Williams (doppelt) und Yuri Berchiche trafen. Der 1:3-Anschluss aus Sicht der Römer in der 93. Minute – zu spät.

Während Bilbao also ins Viertelfinale einzieht und damit weiterhin von einem Endspiel vor heimischer Kulisse träumen darf, setzt AS Rom auch den letzten Wettbewerb in dieser Saison in den Sand. Im Pokal schied man bereits im Februar aus, die Liga-Saison verläuft ohnehin nicht nach Plan – auch wenn man sich zuletzt wieder ans internationale Geschäft heranrobben konnte.

Klar ist: Mats Hummels wird sich aufgrund seiner roten Karte in Italien von Fans und Medien nun wohl einiges anhören dürfen. Diese Niederlage hat er mit seinem Platzverweis mitzuverantworten.