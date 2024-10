Mats Hummels: Fans reiben sich verwundert die Augen – was ist bei dem Ex-BVB-Star los?

Fast einen Monat steht Mats Hummels nun schon bei der AS Rom unter Vertrag, bis jetzt kam der Ex-BVB-Star aber noch gar nicht zum Einsatz – und das, obwohl ihm sein Trainer vor kurzem noch öffentlich Einsatzminuten zugesichert hatte.

Bei den Fans sorgt diese Entscheidung für Verwirrung. Sie stellen sich die Frage: Warum spielt Mats Hummels nicht? Schon bald könnte sich das Thema aber erledigt haben.

Mats Hummels noch immer ohne Einsatz

Bei Borussia Dortmund spielte Hummels im vergangenen Jahr auf absolutem Top-Niveau. Der 35-Jährige glänzte regelmäßig in der Champions League, war einer der Garanten für den Final-Einzug des BVB. Viele konnten es nicht nachvollziehen, dass Dortmund ihn gehen lässt.

Hummels selbst ließ seine Zukunft lange offen, ehe er sich Anfang September für einen Wechsel zur AS Rom entschied. Für viele schien die Entscheidung schlüssig: Von den Vereinen, bei denen Hummels gehandelt wurde, war die Roma wohl die attraktivste Wahl.

Zur Verwunderung vieler spielt Hummels in der „ewigen Stadt“ bislang allerdings überhaupt keine Rolle. Noch kein einziges Mal wurde der 35-Jährige eingewechselt, saß vier Mal für 90 Minuten auf der Bank. Dabei kündigte Trainer Ivan Juric vor zwei Wochen noch an: „Mario Hermoso und Mats Hummels werden in diesen drei Spielen (gegen Udinese, Bilbao/Do. und Venezia/So., Anm. d. Red.) ihre Chancen bekommen. Sie haben zwei sehr gute Trainingseinheiten hinter sich, auch wenn sie noch nicht in einer Top-Verfassung sind.“ Während Hermoso wirklich zum Einsatz kam, war Hummels zum Zuschauen verdammt.

Debüt in der Europa League?

In wenigen Tagen könnte es nun aber tatsächlich so weit sein: Am Donnerstag (3. Oktober) ist Rom in der Europa League zu Gast bei IF Elfsborg. Es wird darüber spekuliert, dass Hummels gegen Elfsborg sein Debüt feiert. Laut italienischen Medienberichten könnte Stamm-Innenverteidiger Gianluca Mancini geschont werden. Er kämpfe mit Oberschenkelproblemen.