Mats Hummels noch immer im Wartestand – bei diesen Aussagen hört er ganz genau hin

Anfang September hat Mats Hummels bei der AS Rom unterschrieben. Seitdem ist viel passiert in der „ewigen Stadt“. Einen Trainerwechsel erlebte der Ex-BVB-Star sogar schon mit, auf dem Platz stand er aber noch nicht.

Mats Hummels steckt bei der AS Rom noch im Wartestand. Der 35-Jährige wartet weiterhin auf sein Debüt. Allerdings dürfte sein Debüt für den italienischen Spitzenklub nicht mehr allzu lange dauern.

Mats Hummels wartet noch auf sein Debüt

Lange ließ sich Hummels Zeit, bis er eine Entscheidung traf. Schließlich wechselte er nach Italien zur AS Rom. Dort ist er nun seit knapp drei Wochen dabei, zu einem Einsatz kam der Innenverteidiger bislang aber noch nicht.

Sowohl gegen Genua als auch gegen Udinese saß er 90 Minuten auf der Bank. Die Erklärung dafür ist aber recht simpel. Hummels hat die Vorbereitung nicht absolviert, war mehrere Monate komplett raus.

„Sie sind ein wenig im Rückstand, aber wir werden viele Spiele haben und sie werden ihre Möglichkeiten haben, zu spielen“, sagte der neue Trainer Ivan Juric über Hummels und seinen Innenverteidiger-Kollegen Mario Hermoso, der kurz vor ihm in Rom unterschrieb.

Allerdings deutete Juric bereits vor dem Udinese-Spiel an, dass der Ex-BVB-Star bald zum Einsatz kommen könnte. Er habe im Training „sehr gut gearbeitet“, so Juric, der betont: „Er ist noch nicht in Topverfassung, aber er wird in den kommenden drei Spielen seine Chancen bekommen.“

„Der Kader ist groß und ich kann wechseln“

Einziges Problem für Hummels: Seine Konkurrenz hat gegen Udinese einen starken Job gemacht. „Die erste Halbzeit hat mir sehr gefallen. Wir haben das Spiel kontrolliert, Druck gemacht. Schauen wir mal, wie es am Donnerstag läuft. Der Kader ist groß und ich kann wechseln. Viel hängt von der Einstellung ab“, so Juric.

Schon am Donnerstag geht es für Hummels und Rom in der Europa League gegen Athletic Bilbao weiter. Drei Tage später treffen die Römer dann in der Liga auf den FC Venedig. Die englischen Wochen beginnen und damit steigt auch Hummels Chance auf Einsätze.