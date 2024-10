Mats Hummels: Fans können es nicht fassen – wie kann das sein?

So langsam aber sicher wird es unheimlich: Mats Hummels hat noch immer keine einzige Spielminute für die AS Rom absolviert. Auch nach fast zwei Monaten wartet der Ex-BVB-Star weiterhin auf sein Debüt.

Die Fans von Borussia Dortmund können es kaum mehr fassen. Nach der letzten Saison von Mats Hummels ist es nur schwer zu glauben, dass der 35-Jährige komplett zum Bankwärmer verkommen ist.

Dass Hummels nach der langen Pause im Sommer etwas Anlaufzeit brauchen würde, war von vornherein klar. Dass er nach inzwischen fast zwei Monaten immer noch keine einzige Spielminute absolviert hat, ist hingegen schon sehr verwunderlich.

Sieben Spiele hat Rom seit der Ankunft von Hummels absolviert. Sechs Mal saß der Ex-BVB-Star für 90 Minuten auf der Bank, einmal fehlte er krankheitsbedingt. Trainer Ivan Juric deutete zwar immer wieder an, dass Hummels‘ Zeit schon bald gekommen sei, eingesetzt hat er ihn aber bis heute nicht. Auch bei der 0:1-Pleite gegen Inter Mailand saß der Innenverteidiger wieder einmal über die volle Distanz nur auf der Bank.

Hummels selbst nimmt die Angelegenheit inzwischen mit Galgenhumor. Bei Instagram spielte er nun schon mehrfach ironisch auf seine fehlende Spielzeit an. Zuletzt teilte er Bilder aus Rom und schrieb dazu „Spielbilder sind bald auch dabei, denke ich.“

„Wie kann es sein, dass er nicht spielt?“

Vor dem Inter-Spiel teilte er dann ein Bild mit der „Team of the season“-Trophäe der vergangenen Champions League. „Mehr Champions League „Team of the Season“-Trophäen als Spielminuten bisher (ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren)“, schrieb er dazu.

Bei den Fans kommt langsam die Frage auf: „Wie kann es sein, dass er nicht spielt?“. Unter dem Beitrag bei Instagram äußern sie ihren Unmut. Der ein oder andere BVB-Fan wünscht ihn sich sogar zurück nach Dortmund.

Die nächste Möglichkeit, sein Debüt für die Roma zu feiern, hat Hummels am Donnerstag (24. Oktober). Dann geht es in der Europa League gegen Dynamo Kiew.