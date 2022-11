Mario Götze: Schlag ins Gesicht! Experte mit vernichtenden Worten

Seit dieser Saison ist Mario Götze zurück in Deutschland. Nachdem er vor ein paar Jahren das Abenteuer PSV Eindhoven gewagt hat, ist der WM-Held von 2014 in die Bundesliga zurückgekehrt und schnürt seitdem die Fußballschuhe für Eintracht Frankfurt.

Nach seinen guten Leistungen im Trikot der Frankfurter spekulieren nun viele, ob Mario Götze mit zur Weltmeisterschaft nach Katar fliegen sollte. Nun hat sich ein Experte gemeldet und erklärt, weshalb er dem Offensivspieler von einer Teilnahme abraten würde.

Experte rät Mario Götze von WM-Teilnahme ab

In einem Gespräch im „Sport1-Doppelpass“ erklärte Horst Heldt, weshalb Mario Götze nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Katar fliegen sollte. „Ich freue mich riesig, dass er in Frankfurt voll eingeschlagen ist. Man merkt ihm an, dass er wieder unfassbar viel Spaß am Fußball hat“, kommentiert der Experte die bisherigen Leistungen des Deutschen.

Doch auch trotz seiner guten Entwicklung rät Heldt dem Weltmeister von 2014 von einer erneuten Teilnahme an einer WM ab. „Er ist zwar älter und erfahrener, aber meine Erfahrung ist: Warum sollte man etwas ändern, wenn etwas richtig gut läuft wie bei ihm? Deswegen glaube ich, dass es gut ist für ihn, wenn er sich auf das konzentriert, was ihm zurzeit viel Spaß macht, und das ist in Frankfurt für Furore zu sorgen.“

Wird Götze zu Flicks WM-Überraschung?

Seit Wochen wird gemunkelt, ob Mario Götze die große Überraschung im Kader von Bundestrainer Hansi Flick werden könnte. Die beiden kennen sich aus einer gemeinsamen Zeit bei der Nationalmannschaft und es gibt das Gerücht, dass Flick den Offensivmann in seiner Zeit als Cheftrainer bei den Bayern zum Rekordmeister zurückholen wollte.

Ob Götze wirklich im finalen WM-Kader stehen wird, wird der Bundestrainer am Donnerstag verraten. Dann gibt Hansi Flick bekannt, welche 26 Akteure er mit in den Wüstenstaat nehmen möchte.