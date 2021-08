Mario Götze: Bitterer Rückschlag! Ausgerechnet ER ist schuld

Mario Götze kassiert auf dem Weg in die Champions League die erste Niederlage mit dem PSV Eindhoven.

Für Mario Götze zeigte die Formkurve in letzter Zeit wieder klar nach oben. Jetzt musste der Ex-BVB-Star jedoch den ersten Rückschlag hinnehmen.

Ganz klares Ziel von Mario Götze: Champions League! Doch ausgerechnet ein ehemaliger Teamkollege kommt ihm jetzt in die Quere.

Mario Götze kassiert Niederlage um die Champions-League-Gruppenphase – ausgerechnet ER erzielt das Siegtor

Am Mittwochabend standen sich der PSV Eindhoven und Benfica Lissabon gegenüber. Im ersten Endspiel ging es um nichts weniger Bedeutendes als den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase.

Ausgerechnet Ex-BVB-Teamkollege Julian Weigl trifft gegen Mario Götze zum Sieg. Foto: IMAGO / GlobalImagens

Auf dem Platz kam es auch zu einem Wiedersehen zweier Ex-BVB-Teamkollegen. Julian Weigl startete für Benfica direkt von Beginn. Doch das Zusammentreffen endete für Mario Götze unschön.

-----------------------

Das ist Mario Götze:

Geboren am 03. Juni 1992 in Memmingen.

Wechselte 2007 in die BVB-Jugend und stieg dort zum Profi auf.

2013 wechselte Götze für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München.

Bei der WM 2014 schoss er das entscheidende Tor im Finale gegen Argentinien.

2016 kehrte er zurück zu Borussia Dortmund.

Seit dem Sommer 2020 läuft er für PSV Eindhoven auf.

-----------------------

Ausgerechnet sein Kumpel Weigl traf nämlich kurz vor der Halbzeit-Pause zum 0:2-Zwischenstand (42.). Und auch der Anschlusstreffer von Cody Gakpo zum 1:2 kurz nach Anpfiff konnte an der Niederlage nichts mehr ändern.

Jetzt muss der WM-Held von 2014 um den Einzug in die Champions League bangen.

Mario Götze: Rückspiel wird zur Zitterpartie für den PSV

Es lief alles so gut für die Mannschaft rund um Mario Götze. Nicht zuletzt auch weil der 29-jährige nach langer Zeit endlich wieder zu alter Form zurückgefunden hatte.

-----------------------

-----------------------

Die PSV erwischte einen Traumstart und war bis dato sechs Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, die letzten vier Partien sogar ohne Gegentreffer.

Der Traum von der Königsklasse schien zum Greifen nah. Mit der Niederlage gegen Benfica wankt die Teilnahme jetzt. Im Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr) muss das Team also mindestens ein Tor schießen. Ein 1:0 würde aufgrund der Aufhebung der Auswärtstorregel jedoch nicht ausreichen. Bei einem Ergebnis mit einem Tor Unterschied pro PSV ginge es in die Verlängerung.