Mario Götze: Jetzt ist alles klar – das sind die Details zum Transfer-Hammer

Mario Götze kann in seiner Karriere auf zahlreiche Titel zurückblicken. Einmal Weltmeister, fünf Mal deutscher Meister, vier Mal deutscher Pokalsieger, FIFA Klubpokal-Sieger und niederländischer Superpokal-Sieger. In seiner Karriere erlebte Götze jedoch Höhen und Tiefen. Wir blicken für euch auf die Achterbahn-Karriere des ehemaligen Nationalspielers.

Die Unterschrift ist trocken! Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt.

Bereits vor der Verkündung sickerten die ersten Details des spektakulären Deals um Mario Götze durch.

Mario Götze zu Eintracht Frankfurt – das sind die Details

Neben Sadio Mané zu Bayern München ist das der spektakulärste Transfer des Transfersommers bisher. Mario Götze, das einstige Jahrhunderttalent von Borussia Dortmund und der „Held von Rio“, kehrt in die Bundesliga zurück.

Die AS Rom wollte ihn, Benfica Lissabon war nah an einem Deal und die PSV Eindhoven gab alles, den Weltmeister zu halten – doch am Ende hat Eintracht Frankfurt das Rennen gemacht.

Mario Götze zu Eintracht Frankfurt: Das sind die Details. Foto: picture alliance / PRO SHOTS

Götze unterschreibt bis 2025

Am Dienstag hat Götze den Medizincheck bestanden. Das war das letzte Hindernis auf dem Weg zur SGE. Die Frankfurter bestätigten diese Info gegenüber der DPA. Kurz darauf verkündete der Bundesligist die frohe Botschaft: Mario Götze wird Adlerträger!

Ihr wolltet ihn. Da habt ihr ihn! 🔥



Willkommen in Frankfurt, Mario Götze! 🙌#Götze2025 #SGE pic.twitter.com/nKondLAXSa — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 21, 2022

In Frankfurt bekommt der 30-Jährige einen Vertrag über drei Jahre bis zum 30. Juni 2025. Die Ablöse liegt dank einer Ausstiegsklausel bei gerade einmal drei bis vier Millionen Euro.

Gehalt: Mario Götze wird Top-Verdiener

Laut „Sky“ soll Mario Götze beim Europa-League-Sieger rund drei Millionen Euro pro Jahr plus erfolgsabhängige Boni verdienen. Mit diesem Gehalt wird der Ex-BVB-Star zu einem der Top-Verdiener der Hessen. Noch am Dienstag erfolgte auch die Unterschrift, die den Transfer besiegelt. Dann ist Mario Götze offiziell Frankfurter. Ob seine kleine Familie mit in die Metropole zieht oder, wie schon während seiner Eindhoven-Zeit, in Düsseldorf bleibt, ist nicht bekant.

„Dass sich ein Spieler wie Mario Götze bei zahlreichen Angeboten voller Überzeugung für Eintracht Frankfurt entschieden hat, spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Klub in den vergangenen Jahren erarbeitet hat“, sagt Sportvorstand Markus Krösche. Und weiter: „Über die fußballerischen Qualitäten muss ich nicht viele Worte verlieren. Ein Spielertyp wie er hat uns bisher gefehlt. Marios technische Fähigkeiten werden unserem Spiel gerade bei eigenem Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner enorm helfen.“