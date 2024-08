Marco Reus: Jetzt ist es raus! Die magischen Worte sind gefallen

Was gehört für Fußball-Fans im Sommer dazu? Trainingslager ihrer Herzensclubs, Testspiele mit vielen Toren – und natürlich Transfernews. In diesem Fall kommt man an Fabrizio Romano nicht vorbei. Er ist seit Jahren der Gerüchte-Papst. Und jetzt hat er Neuigkeiten zu Marco Reus.

Die BVB-Legende ist nach seinem Abschied aus Dortmund weiterhin ohne neuen Arbeitgeber (hier mehr lesen). Gerüchte um seine Zukunft gab es einige – aber noch nichts Offizielles. Doch jetzt spricht Transfer-Experte Romano das aus, worauf die Fans gewartet haben.

Marco Reus: Ab nach Amerika

Wenn diese Worte fallen, spitzen Fußball-Fans ihre Ohren. Romanos „Here we go“ ist mittlerweile schon ikonisch geworden. Damit verkündet er bevorstehende Transfers, von denen er und sein Netzwerk erfahren haben. Jetzt ist es auch beim Ex-Dortmunder so weit.

Marco Reus zieht es offenbar wirklich nach Amerika. Über einen Wechsel zu LA Galaxy wurde schon seit einiger Zeit spekuliert. Laut Romano hätten sich Verein und Spieler nun endgültig auf den Wechsel geeinigt.

Das sind die Wechsel-Details

Demnach unterschreibe der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Dezember 2025 – also für anderthalb Jahre. Zusätzlich sei eine Option für eine weitere Verlängerung der Zusammenarbeit verankert worden.

Galaxy und Reus sollen bereits seit Juli in Kontakt und Verhandlungen gestanden haben. Laut des Berichts werde der 35-Jährige in den kommenden Tagen zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift nach Amerika reisen.

Marco Reus: Tränenreicher Abschied aus Dortmund

Damit setzt er endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel Borussia Dortmund und Deutschland. Der BVB hatte Reus 2012 aus Gladbach geholt. Zwölf Jahre lang hielt er für die Schwarzgelben die Knochen hin, absolvierte 429 Profispiele. Jetzt, im Herbst seiner Karriere, gönnt er sich das Abenteuer im sonnigen Los Angeles.