Borussia Dortmund: Reus-Wechsel bald durch? Zeichen verdichten sich

Über zwei Monate ist es mittlerweile her, als Marco Reus sein letztes Spiel im Trikot von Borussia Dortmund absolviert hat. Nach zwölf Jahren beim Revierklub sucht der 35-Jährige eine neue Herausforderung.

Schnell deutete sich bei Reus‘ Suche nach einem neuen Verein an, dass es den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund in die USA zieht. Konkret wurde immer wieder der Name LA Galaxy genannt. Zu einer Einigung kam es bislang noch nicht – nun könnte es bald so weit sein!

Borussia Dortmund: LA verleiht Perez – Weg frei für Reus?

Wie in dieser Woche bekannt wurde, haben die Los Angeles Galaxy ihren Flügelspieler Jonathan Perez an Nashville SC verliehen. Die Leihe soll über eineinhalb Jahre gehen und könnte den Weg freimachen für Marco Reus. Denn in der amerikanischen Liga, der MLS, gibt es einen Salary Cap. Heißt: Für Mannschaften der MLS gibt es bestimmte Restriktionen.

Da Reus in der Stadt der Engel mutmaßlich zum Topverdiener aufsteigen wird, muss der Klub zuerst Spieler abgeben, um nicht nur das Gehalt des gebürtigen Dortmunders im Rahmen des Salary Caps stemmen zu können, sondern auch um einen freien Kaderplatz für Reus zu schaffen. Durch den Abgang von Jonathan Perez ist das nun gelungen.

Medizincheck schon am Dienstag?

Wie weit die Verhandlungen zwischen Reus und LA Galaxy schon sind, darüber gibt es verschiedene Medienberichte. Während „GiveMeSport“ wissen will, dass zwischen Spieler- und Vereinsseite noch einige Punkte geklärt werden müssen, berichtet der Transfer-Reporter Cesar Luis Merlo von einem Medizincheck, dessen Termin sogar schon zeitnah angesetzt sein soll.

Bis zu einer offiziellen Verkündung des Reus-Transfers dürfte es allerdings noch etwas dauern, zumal der Offensivspieler noch nicht in den USA gesichtet wurde. Durch den Abgang von Jonathan Perez aus Los Angeles verdichten sich die Anzeichen jedoch immer mehr.